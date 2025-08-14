『アオアシ』39巻分を無料公開 最終40巻発売記念で28日まで実施
人気サッカー漫画『アオアシ』（作者：小林有吾）のコミックス最終40巻が29日に発売されることを記念して、本日15日〜28日までの2週間限定で小学館のWEB漫画サイト「ビッコミ」と、漫画アプリ「マンガワン」「サンデーうぇぶり」にて39巻分を無料公開している。
【画像】泣ける…『アオアシ』完結記念ビジュアル
同作は、2015年〜2025年6月にかけて『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて連載。愛媛に暮らすサッカー少年・アシトが、その能力を見出されJユースチームで“サイドバック”のポジションで世界を目指す物語。
サッカー番組、Jリーグとの共同プロジェクトなど、数々のサッカー関連のコラボレーションをしている人気作品で、サッカーJリーグのユースチームを舞台に、プロを目指し奮闘する高校生たちの青春を描く。
コミックス累計発行部数は2300万部を突破しており、テレビアニメ第2期の制作が決まっている。
