Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á
»ÏÃÍ¡¡¡¡43129.18
¹âÃÍ¡¡¡¡43199.83
°ÂÃÍ¡¡¡¡42606.73
Âç°ú¤±¡¡42649.26(Á°ÆüÈæ -625.41 ¡¢ -1.45¡ó )
ÇäÇã¹â¡¡¡¡20²¯5962Ëü³ô (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
ÇäÇãÂå¶â¡¡5Ãû4482²¯±ß (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
¢£ËÜÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡£±¡¥Ï¢ÆüµÞÆ¸å¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÍø±×³ÎÄê
¡¡£²¡¥±ß¹â¿Ê¹Ô¤¬Í¢½Ð³ô¤Î½Å²Ù¤Ë
¡¡£³¡¥ÊÆºâÌ³Ä¹´±È¯¸À¤ÇÆü¶äÍø¾å¤²´ÑÂ¬
¡¡£´¡¥È¾Æ³ÂÎ³ôÆðÄ´¤Ç¶ä¹Ô³ô¤Ï´è¶¯
¡¡£µ¡¥¥°¥íー¥¹250¤Ï4Æü¤Ö¤ê¾®È¿È¯
¢£Åìµþ»Ô¾ì³µ¶·
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢NY¥À¥¦¤ÏÁ°ÆüÈæ463¥É¥ë¹â¤ÈÂ³¿¤·¤¿¡£Áá´ü¤ÎÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö³ô¤ä¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆÀª¤¬°ìÉþ¡£Æü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼çÎÏ³ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍø±×³ÎÄêÌÜÅª¤ÎÇä¤ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢²¼Íî¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ4Ëü3000±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥ê°Â´ðÄ´¤òÂ³¤±¤¿¡£²¼¤²Éý¤Ï600±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Á°Æü¤Î¾å¾ºÊ¬¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç6Ï¢Æ¤Ç¡¢¹¹¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤Ê²áÇ®´¶¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÍÞÀ©¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ1¥É¥ë¡á146±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢³ô¼°Áê¾ì¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤Ê¤ÉÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶âÍø¾å¾º¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¶ä¹Ô³ô¤ÏµÕ¹Ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·è»»È¯É½¤ò¼õ¤±¤¿¸ÄÊÌ³ôÊª¿§¤â³èÈ¯¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ô¤Ï4Æü¤Ö¤ê¤Ë¾®È¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢»°É©½Å¹©¶È<7011>¤ä¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È<5801>¤¬¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¤È¥Ç¥£¥¹¥³<6146>¤¬ÆðÄ´¿ä°Ü¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö<7203>¤äÆüÎ©À½ºî½ê<6501>¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¤Û¤«¡¢À¶¿å·úÀß<1803>¤ä¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6098>¡¢ÎÉÉÊ·×²è<7453>¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤ê¡¢¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È<6526>¤È¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー<3088>¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ñÀ¸Æ²<4911>¤ä£Ô£Ä£Ë<6762>¡¢°ÂÀîÅÅµ¡<6506>¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢£Ó£õ£î¡¡£Á£ó£ô£å£ò£é£ó£ë<4053>¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¤È¥Í¥¯¥½¥ó<3659>¤¬´è¶¯¡£»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×<8306>¤È»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<8316>¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<8411>¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¡¢ÇäÇãÂå¶â¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª<8136>¤¬3Ï¢Æ¡£¥¨¥à¥¹¥êー<2413>¤ä½»Í§ÎÓ¶È<1911>¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3397>¤¬µÞ¿¤·¡¢¥»¥°¥¨¥°¥ëー¥×<3968>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¡¢¥Í¥¯¥½¥ó <3659>¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¡¢¿®±Û²½ <4063>¡¢¥¨¥à¥¹¥êー <2413>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó164±ß¡£¤¦¤Á133±ß¤Ï£Ó£Â£Ç1ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·²¼¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó372±ß¡£
¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¾å¾º¤Ï7¶È¼ï¡£¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)¶ä¹Ô¶È¡¢(2)ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢(3)¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¡¢(4)¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢(5)¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¡£°ìÊý¡¢²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)µ¡³£¡¢(2)²·Çä¶È¡¢(3)Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢(4)¶õ±¿¶È¡¢(5)ÀºÌ©µ¡´ï¡£
¢£¸ÄÊÌºàÎÁ³ô
¢¤¥ì¥¸¥ë <176A> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡ÊÆ¥Ù¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÊóÆ»¼õ¤±¡ÖËÜÆü¼èÄùÌò²ñ¤ËÉÕµÄ¡×¤È³«¼¨¡£
¢¤¥±¥¢¥Í¥Ã¥È <2150> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡EQT¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëTOB²Á³Ê1130±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¡£
¢¤¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥É <2330> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡25Ç¯12·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¡£
¢¤¥»¥°¥¨£Ç <3968> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡25Ç¯12·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¡£
¢¤¥Ö¥ëー¥ßー¥à <4069> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¤ÇÃåÃÏ¡£
¢¤¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥ª <4584> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡Âè1»ÍÈ¾´ü±Ä¶È¤Ï1²¯8400Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤ËÉâ¾å¡£
¢¤ÊÛ¸î»Î£Ã£Ï£Í <6027> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤ò¿½ÀÁ¡£
¢¤£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï <7138> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡ÁÏ¶È20¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ³ô¼çÍ¥ÂÔ¼Â»Ü¤Ø¡£
¢¤£Ó£ï£ì£ö£ö£ù <7320> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡25Ëü³ô¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤È¯É½¤È26Ç¯6·î´ü¼Â¼ÁÁýÇÛ¤ò¹¥´¶¡£
¢¤µþÅÔÍ§Áµ£È£Ä <7615> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á¡£
¢§¥é¥Ü¥í£Á£É <5586> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡º£´ü·Ð¾ï¤ò21¡ó²¼Êý½¤Àµ¡£
¢§¥¤¥ó¥Õ¥©£Ò <9338> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡¾å´ü±Ä¶ÈÍø±×26¡óÁý¤â4-6·î´ü¤Ç¤Ï¸º±×¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)¥±¥¢¥Í¥Ã¥È <2150>¡¢(2)¥»¥°¥¨£Ç <3968>¡¢(3)¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715>¡¢(4)¥À¥Ö¥¹¥¿ <3925>¡¢(5)¥È¥ê¥Éー¥ë <3397>¡¢(6)£Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì <2120>¡¢(7)¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Ô <3924>¡¢(8)£Æ£Æ£Ê <7092>¡¢(9)¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ <3182>¡¢(10)ÆüÅÅ»Ò <6951>¡£
¡¡ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)¥µ¥ó¥¢¥¹¥¿ <4053>¡¢(2)¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹ <6526>¡¢(3)¥¹¥º¥±¥ó <9987>¡¢(4)¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³ <3088>¡¢(5)£Ô¡õ£Ç¥Ëー¥º <4331>¡¢(6)£Í£Á£Ò£Õ£×£Á <5344>¡¢(7)»°É©½Å <7011>¡¢(8)Àî½Å <7012>¡¢(9)µÜ±Û£È£Ä <6620>¡¢(10)ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í <6871>¡£
¡ÚÂç°ú¤±¡Û
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÈæ625.41±ß(1.45¡ó)°Â¤Î4Ëü2649.26±ß¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÁ°ÆüÈæ33.96(1.10¡ó)°Â¤Î3057.95¡£½ÐÍè¹â¤Ï³µ»»¤Ç20²¯5962Ëü³ô¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï455¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1109¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤Ï779.58¥Ý¥¤¥ó¥È(1.83¥Ý¥¤¥ó¥È¹â)¡£
¡Î2025Ç¯8·î14Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹