¤ªËßµÙ¤ß¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¼Ö¤ò»È¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤ëÃæ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£175±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ï¡¢º£·î12Æü»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè½µ¤è¤ê70Á¬¹â¤¤¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê174±ß90Á¬¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï4½µÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£

¤¢¤¹¡¢ÊÆ¥í¤Î¼óÇ¾¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤­¤Ë°ìÄê¤Î°Â¿´´¶¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£

²Á³Ê¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢Íè½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤­¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£