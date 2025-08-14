まさかの「日清」とコラボ！？【TIRTIR】“スパイシー”な「新作リッププランパー」が気になる！

日清食品の人気即席麺「ポックンミョン」と【TIRTIR（ティルティル）】がまさかのコラボ！ 韓国コスメブランドTIRTIRから、“ピリピリ感”が特徴のリッププランパー「WATERISM LIP PLUMPER SPICY EDITION」が期間限定で登場。韓国風焼そばを食べたときのような刺激感を再現した、遊び心あふれるアイテムです。ただのネタコスメかと思いきや、ふっくらボリューム、ツヤ、保湿力と、どこをとっても頼もしい実力派。辛さとカラーで選べる2色展開で、見た目も使い心地もクセになる予感……！

ピリピリ感がクセになる！？ TIRTIR × 日清「ポックンミョン」コラボの“スパイシー”プランパー

【TIRTIR】「WATERISM LIP PLUMPER SPICY EDITION」全2色 左から〈01 SPICY PINK〉、〈02 SPICY YELLOW〉各\1,650（税込）

韓国コスメブランド「TIRTIR」から登場した「WATERISM LIP PLUMPER SPICY EDITION」は、なんと日清食品の人気即席麺「ポックンミョン」シリーズとのコラボで生まれたリッププランパー。まるで“ポックンミョン”を食べたときのようなピリピリ感をリップで再現したユニークなアイテムで、TIRTIRの人気保湿プランパーが、攻めの仕様に進化。パッケージにも、日清の「韓国風甘辛カルボ」と「韓国風甘辛チーズ」の遊び心がそのまま反映され、見た目からも心をくすぐられる仕上がりです。

刺激やカラーで選べる！ ツヤ・ボリューム・うるおい全部のせ

低刺激な従来品（00 Plumper）に加えて登場したのは、“辛さレベル4”の「01 SPICY PINK」と、“辛さレベル3”の「02 SPICY YELLOW」。コラボ元である「ポックンミョン」の辛さイメージを反映した、刺激設計とカラー展開です。もちろん、リッププランパーとしての実力もお墨付き。ヒアルロン酸配合のウォータースピキュールが、唇にリアルなボリューム感を演出し、気になる縦ジワも目立ちにくく。ナチュラルなのに、しっかり印象的な“ぷっくりリップ”が完成します。さらに高光沢の保湿膜が唇をコーティングし、ツヤ・うるおい・ふっくらとした質感を長時間キープ、乾燥知らずの“ぷるツヤ唇”へ導いてくれます。

ぷっくり感も血色感も爆上がり！ 01はクリアな発色でスパイシーなピンク

「韓国風甘辛カルボ」をイメージした「01 SPICY PINK」は、ピンクのリキッドにピンク × パープルのグリッターが輝く、甘辛ムードな1本。テクスチャーはさらっと軽やかなのに、唇にのせると厚みのあるツヤ膜がぴたりと密着。まるでガラスのようなツヤが生まれます。塗って数秒で、辛いものを食べたときのようなピリピリ感がじわじわと広がり、なかなか刺激的。でも、このクセになる“スパイシー感”がたまらなくて、使うたびにちょっとクセになりそうです。10分ほどで刺激が落ち着いてくる頃には、唇がパンッとふくらんだみたいにぷっくり。血色もじゅわっとアップ。赤みピンクのような自分色のリップが完成し、まるで血のめぐりまでよくなったようなポカポカ感も……！リップラインもふわっと広がって、ノーライナーでも驚くほど盛れます。

ほんのり黄みでこなれ感。02は“チーズ仕込み”のヘルシーピンク

「韓国風甘辛チーズ」をイメージした「02 SPICY YELLOW」は、ほんのりイエローのリキッドに、コーラル × ゴールドの繊細なグリッターがちらちら輝きます。面でも点でもきらめくツヤ感が、まるで唇にライトを仕込んだような美しさです。じんわりとしたピリピリ感はあるものの、「01」に比べると刺激はややマイルド。ちょうどいいスパイシー感で、使いやすいと感じました。同じようにリップに厚みとツヤが出て、ふっくら仕上がるのはもちろん、黄みのニュアンスが自然な血色と明るさを添えてくれます。ベビーピンクよりも落ち着いて見えるのに、肌なじみが良くて、ほんのりヘルシーニュアンスに。チップは薄めのスパチュラ型で量の調整がしやすく、単品でもグロス使いでも活躍してくれそうです。

気になるのは、どっちのスパイシー？ クセになる1本、見逃さないで！

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F