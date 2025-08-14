辻希美、第5子次女見つめる夫・杉浦太陽＆三男の写真公開「微笑ましくて胸がキューって」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの辻希美が8月14日、自身のブログを更新。夫でタレントの杉浦太陽と三男・幸空（こあ）くんが第5子となる次女を見つめる家族の温かな様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、夫＆三男が第5子見つめる微笑ましいショット
辻は「昨日の寝る前 微笑ましくて胸がキューってなる瞬間でした」と家族の温かな時間について報告。「幸せを噛み締めて夜間も頑張れてます」とコメントし、ベッドで杉浦と三男が生まれたばかりの次女を優しく見つめる家族愛に満ちた瞬間を公開している。
また、「試行錯誤した結果今のところ この感じで夜中は寝て居ます」と赤ちゃんの寝床を公開し、「寝不足だし、なんか凄い浮腫みがやばいけど 可愛さが余裕で勝ってます」と前向きな心境をつづっている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい家族」「愛が溢れてる」「幸せそう」「温かい瞬間」「癒される」「素敵な家族時間」といった声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子が誕生。杉浦は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告している。（modelpress編集部）
◆辻希美、夫＆三男が赤ちゃん見つめる家族時間公開
