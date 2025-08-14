櫻坂46遠藤光莉、膝上ワンピから美脚スラリ「上品」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】櫻坂46の遠藤光莉が14日、自身のInstagramを更新。クラシックなコーディネートで美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】櫻坂46メンバー、膝上ワンピから美脚全開
遠藤は「生写真 『クラシックコーデ』」とコメントし、ネイビーのワンピースに白いハイソックスを合わせた上品なスタイリングを公開。「クラシックコーデ」と表現した通り、清楚で洗練された印象のコーディネートで美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「美脚」「上品で素敵」「似合ってる」「可愛い」「完璧」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
