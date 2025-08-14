武田久美子、美人娘との胸元ざっくりドレス姿公開「ゴージャス」「素敵な親子」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の武田久美子が14日、自身のInstagramを更新。娘との誕生日ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】武田久美子、美人娘との胸元全開ドレス姿
武田は「昨日誕生日を迎えました 娘がお祝いしてくれて今年も素敵な誕生日でした」と誕生日を娘と一緒に祝ったことを報告。「いつまでもこんな風に居たいです」とコメントし、黒いドレスを着用した娘との美しい親子2ショットを公開している。母娘ともにエレガントな装いで、鏡越しに撮影された親密な瞬間を切り取っている。
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「華やかで美しい」「素敵な2人」「ドレスがお似合い」「仲良し母娘」「お誕生日おめでとう」「美人親子」といったコメントが寄せられている。
武田は、1999年にアメリカ人男性と結婚。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴへ移住し、2002年に長女を出産。2016年に離婚が成立している。（modelpress編集部）
