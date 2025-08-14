EXO・シウミン、ソウルでファンコンのアンコール公演開催決定！シックな魅力のポスター公開

ボーイズグループEXOのメンバー、シウミンがファンコンサート「X times（ ）」のアンコール公演を開催する。

【写真】シウミンに“BL疑惑”が浮上？お相手とは

8月14日、所属事務所INB100は公式SNSを通じて、今回の公演の新しいポスターとともにスケジュールを公開した。

来る9月27〜28日、シウミンのファンコンサート「X Times（ ）」のアンコール公演は、ソウル龍山（ヨンサン）区ブルースクエアSOLトラベルホールで開催される。

公開されたポスターのなかのシウミンは、薄い青色のシャツにサスペンダーとチェック柄のズボンを合わせ、古風な記者に変身した。手に持った新聞「XIUMIN NEWS」とともにシックな魅力を披露し、視線を釘付けにしている。

（写真＝INB100）

今回のアンコール公演は、去る3月から3カ月間開催した初のソロファンコンサートアジアツアーの熱い反応によって用意された特別なステージで、シウミンはファンとの大切な再会を通じてより一層豊かで感動的なパフォーマンスを披露する予定だ。

ファンコンサートではシウミンの唯一無二の音楽とパフォーマンス、多彩な舞台演出はもちろん、ファンとともにする特別なイベントも用意される。

なお。シウミンのファンコンサート「X Times（ ）」のチケット販売は、8月20日のファンクラブ先行販売を皮切りに、21日には一般販売が開始される予定だ。

（記事提供＝OSEN）