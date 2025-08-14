お笑いコンビ「ますだおかだ」（岡田圭右＝５６、増田英彦＝５５）が１４日、テレビ朝日系のトーク番組「徹子の部屋」に、１１年ぶりに出演した。

ＭＣの黒柳徹子は「岡田さんは５０代で人生が激変なさいまして。８年前に離婚なさって、それで６年前に再婚なさいまして。ずいぶん早かった」と岡田に話を振った。現在の妻との間に４歳と１歳の男児を授かった岡田は「今、子育て頑張りながら。でもいいモチベーションになりますよ」と近況を語った。

さらに黒柳は「この間、岡田結実さんがご結婚を発表なさいました。娘さんから報告あった？」とも話題を展開。岡田の長女であるタレントの岡田結実は、今年４月に結婚を発表している。

岡田は報告を受けたときのことを回想。「最近は電話よりも携帯でメッセージが来るんですけど。その時だけ『ちょっと話があるんだけど電話していい？』って。今までと違うパターンの文面。ドキッと」と振り返った。

また「俺が思たんは、同じような仕事してるんで、俺が知ってるタレントさんだったり、共演したことある芸人さんだったり、そういう人と写真撮られたんやいう報告ちゃうかなと思ってドキドキしてた」という岡田は「電話したら『入籍する』って。えぇ？ 想定外。青天の霹靂ですよ。そっからもう何しゃべったか覚えてないくらい。だから相手の男性のこともそんな聞かず」と吐露。「冷静に考えたときに、子どもでも授かってたら、孫と子供が一緒の年とか、すごい状況に陥る可能性があったんですけど。あれだけはちょっとビックリしました」と改めて当時の心境を明かした。