¸µ¥â¡¼Ì¼¡¦Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡ÖÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤È¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤¬£±£´Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£Æ»½Å¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯³¦¤«¤é¤â´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»½Å¤Ïº£Ç¯£±·î¤Ë²Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤òºÇ¸å¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢£Ú£å£ð£ð¡¡£Ô£ï£ë£ù£ï¤Ç¥é¥¹¥È¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡Ö£Ó£Á£Ù£Õ£Í£É£Î£Ç£Ì£Á£Î£Ä£Ï£Ì£Ì¡Á£Ó£Á£Í£Ó£Á£Ì£Á¡Á¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£²£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢À¯³¦¤«¤é¤â´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»°Ã«±Ñ¹°½°±¡µÄ°÷¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ôÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬ËÜÆü°úÂà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤È¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤Î´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ËÜÆü¤È¤¤¤¦Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà¿ä¤·á¤Î°úÂà¤òÁ°¤Ë¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°Ã«»á¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÎºÝ¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁªµó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð£±£±·î£²£¶Æü¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡£Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿¤È¤¤Î¤Ç¤¹¡£Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯£±£±·î£²£±Æü¤Ë½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤È¤Ê¤ê¡¢£±£²·î£²Æü¸ø¼¨¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤áÂ´¥³¥ó¤Ï¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£