北朝鮮の金正恩総書記の妹である、金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長は14日、「ソウルの希望は愚かな夢にすぎない」と題した談話を発表し、韓国との対話を否定した。朝鮮中央通信が伝えた。

金与正氏は今回の談話で、「誤った憶測を流している韓国メディアの報道を聴いている世に向かって再三想起させるなら、われわれは米国と対座することがない」としながら、「われわれは、逆戻りさせられない過去に執着する会談については全く関心がなく、われわれがなぜ関心がないのかはこれ以上説明する必要がないであろう」と強調した。

また、韓国が国境に設置した拡声器を撤去し、それに呼応した形で北朝鮮も拡声器を撤去したという報道や米韓合同軍事練習の一部延期などに対して、「小細工は空しい『虚夢』」としながら、「韓国が拡声器を撤去しようと、放送を中断しようと、訓練を延期しようと、縮小しようとわれわれは意に介さず、関心がない」と主張した

そのうえで、「汚らわしい欺瞞劇はこれ以上人気がない」とし、「今月の18日から始まる米韓合同軍事演習を通じても韓国の敵対的実体が疑う余地もなく改めて確認されるであろう」と指摘。

「危うくて低劣な国家に対するわれわれの立場はより鮮明になるべきであり、われわれの国法には当然、大韓民国がその正体において最も敵対的な脅威の勢力として表現され、永久固着されるべきであろう」と述べた。