全日本プロレス「王道トーナメント」（２４日、東京・後楽園ホールで開幕）の会見が１４日に都内のホテルで行われ、第１回から１２回連続出場となる宮原健斗（３６）が３度目の優勝を誓った。

開幕戦で真霜拳號と対戦する宮原は「いよいよ王道トーナメントが始まる季節がやって来ました。この王道トーナメントで成し遂げることは１つ。優勝だ！」と意気込む。参加者の中で唯一、過去１１回全てに出場して酸いも甘いも知り尽くすだけに「（出場）メンバーで２度優勝したメンバーはいない。即ち俺が一番戦い方を知っている！」と豪語。２０１８年のトーナメントでは優勝決定戦で対峙した真霜と初戦で戦うだけに「俺はすでにゾクゾクしているよ。８月２４日、真霜拳號を必ず倒して、俺が必ず優勝する…」と自己陶酔した。

真霜を撃破すれば、同じく２４日に行われる「青柳優馬ＶＳ野村直矢」の勝者と２回戦（栃木・ライトキューブ宇都宮）で対戦することになる。かつてユニット「ネクストリーム」も組んでいた２人のいずれかと対戦するだけに「（優馬対野村は）ここ１０年の全日本を見ているファンにとって感慨深い戦いであると思うので、そのどちらかと戦えるのは１つのモチベーションですね」とした。

過去２度の優勝を誇る宮原は、今回優勝すれば諏訪魔の持つ３回の最多優勝記録に並ぶ。これに「最多３回優勝している人もいるので。これは宮原健斗が塗り替えた方が美しいと思うんで、その記録も宮原健斗にしたいと思います」と強調するのだった。