６月に８９歳で亡くなったプロ野球・読売巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督をモデルにした「ねぶた」が、長嶋さんの出身地・千葉県佐倉市の商業施設「レイクピアウスイ」に展示されている。

２０１６年の完成以来、住民らに愛されてきた。ただ、地域の祭りなどで活用してきたことで老朽化が進み、今後の保存方法が課題となっている。（本田麻紘）

ねぶたは、臼井町（現佐倉市）出身の長嶋さんと、晩年を同市で過ごした江戸時代の名力士・雷電が並ぶ「佐倉の雄 長嶋茂雄と雷電為右衛門」（高さ約２メートル、幅５メートル、奥行き３メートル）。背番号３のユニホーム姿でバットを構える長嶋さんが配置されている。地元の商店主らが制作を発案すると、同市が青森県の第５代ねぶた名人・千葉作龍さん（７８）に依頼し、１６年１１月に披露された。

施設を運営する臼井ショッピングセンター協同組合の理事長・鳥羽敏彦さん（７０）は「ねぶたは日本の大スターと地元のつながりを感じさせる貴重な存在」と話す。長嶋さんが亡くなった６月３日には多くのファンが駆けつけ、写真を撮るなどして長嶋さんとの別れを惜しんだ。ねぶた前には記帳台も設置された。

ねぶたは和紙で作られているため、長期保存には向かない。和紙の一部が破れたほか、内部のＬＥＤライトの一部も点灯しなくなるなど、老朽化が進んだ。１７年から３年間、毎年の「臼井ふるさとにぎわい祭」で運行されたが、現在は展示したまま動かせない状態だ。さらに悪化しないよう、表面に付いたほこりを払うのにも苦労する状況という。

鳥羽さんが社長を務める精肉店はかつて、長嶋さんの生家の近所にあった。小学生の頃には、巨人に入団したばかりの長嶋さんがキャッチボールをしてくれたこともあった。「がっちりして大きかったのが印象的。地元の、そして国民のヒーローだった」

そんな鳥羽さんは「何とか長嶋さんのねぶたを残したい」と願っている。市商工振興課もねぶたの状態を調査しながら、活用策や保存方法などを検討しているという。

ただ、鳥羽さんによると、修理するためにはねぶたを青森に運ばなければならない。新しいものを１台作るのと同程度の費用がかかる可能性もあるといい、「全体を修理するのは難しくても、長嶋さんと雷電の部分だけでも残す方法はないだろうか」と話している。