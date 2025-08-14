Image: サンワサプライ

どこでも一緒。

サンワサプライから、小さな静音BluetoothブルーLEDマウス「MA-BBS311」シリーズが発売されました。まあ、大きさ見てくださいよ。

小型軽量でかわいいヤツ

Image: サンワサプライ

こちら、本体サイズが47mm×79mm、重さは約49g（電池含む）。Lサイズ卵より軽く、クレジットカードより小さいという、ジャンガリアンハムスターみたいなマウスです。

これだけ小さいと、バッグに入れておいてもストレスゼロ。どこにでも持ち出せます。

ジャンガリアンハムスターっぽい Image: サンワサプライ

PC操作はマウスが必須、マウスがないと死んじゃう！という方にとっては、こういうマウスはフィットしそう。

どこでも使える

Image; サンワサプライ

これだけ小さいと、マウス操作スペースが極端に狭いところでも使えます。なんなら、ノートPCのパームレスト部分での操作も可能でしょう。

しかも、各ボタンは静音設計となっているので、多少静かなところで使っても問題なし。3ボタンなのが少々物足りないかもしれませんが、お外用マウスだと割り切れば問題なし。

カラーは2色

Image: サンワサプライ

本体色はダークシルバーとレッドから選べます。標準価格は4,180円。ノートPCと一緒に、バッグに入れてお出かけしたくなるマウスです。

「タッチパッドの操作が苦手なんだよな…」という方は、おひとつ持っておくといいと思いますよ。

Source: サンワサプライ（1、2）