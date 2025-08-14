卵より軽く、クレジットカードより小さい。お外用マウスとどこに行こう？
どこでも一緒。
サンワサプライから、小さな静音BluetoothブルーLEDマウス「MA-BBS311」シリーズが発売されました。まあ、大きさ見てくださいよ。
小型軽量でかわいいヤツ
こちら、本体サイズが47mm×79mm、重さは約49g（電池含む）。Lサイズ卵より軽く、クレジットカードより小さいという、ジャンガリアンハムスターみたいなマウスです。
これだけ小さいと、バッグに入れておいてもストレスゼロ。どこにでも持ち出せます。
PC操作はマウスが必須、マウスがないと死んじゃう！という方にとっては、こういうマウスはフィットしそう。
どこでも使える
これだけ小さいと、マウス操作スペースが極端に狭いところでも使えます。なんなら、ノートPCのパームレスト部分での操作も可能でしょう。
しかも、各ボタンは静音設計となっているので、多少静かなところで使っても問題なし。3ボタンなのが少々物足りないかもしれませんが、お外用マウスだと割り切れば問題なし。
カラーは2色
本体色はダークシルバーとレッドから選べます。標準価格は4,180円。ノートPCと一緒に、バッグに入れてお出かけしたくなるマウスです。
「タッチパッドの操作が苦手なんだよな…」という方は、おひとつ持っておくといいと思いますよ。
Source: サンワサプライ（1、2）
