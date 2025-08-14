YouTube Music Weekend、29日～31日開催 アニメ・ネットカルチャー中心に122組が集結
YouTubeは、8月29日～31日の3日間、122組のアーティストによる撮り下ろしライブ映像やミュージックビデオなどを一気にプレミア公開するイベント「YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation」を開催する。
第10回目となる今回は、アニメやネットカルチャーを中心としたアーティストが集結。CHiCO with HoneyWorks、なとり、きくお、WurtS×TVアニメ『ダンダダン』、ホロライブ、tuki.が各日程のヘッドライナーを務める。
2日目には、「VocaNova by ボカコレ」スペシャルステージも実施。ニコニコと日本テレビがタッグを組み、歴代開催で首位となった楽曲をリアルとデジタルが融合したDJプレイで披露する特別ステージとなる。
3日間の全演目は、YouTube Japan公式チャンネルの「YouTube Music Weekend 10.0」再生リストや各アーティストの公式チャンネルでも視聴可能。また、海外から注目されているJ-POPを集めたYouTube Musicの公式プレイリスト「JAPANIQUE」と連動しており、参加アーティストの楽曲もプレイリストで楽しめる。