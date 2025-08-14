サッカー日本代表のMFで、ドイツ１部リーグのフライブルクに所属する堂安律選手（27）の妻・美玖さん（29）がインスタグラムを更新し、挙式の写真を投稿した。コメント欄には「綺麗です」「素敵すぎる」などの声が並んでいる。



【写真】家族での挙式を行った堂安選手と妻

昨年6月、インスタグラムで結婚を発表した堂安選手。今年6月には、「先日、私たちは結婚披露宴を無事に終えることができました。この日を迎えるまでに関わってくれたすべての方に、心から感謝しています。多くの支えに触れ、あらためて人との縁の大切さを感じた一日でした」と綴り、ウエディングドレス姿の妻との2ショットのほか、サッカー仲間に囲まれた披露宴の記念写真を投稿していた。



この日、美玖さんは「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました。大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」と写真をアップ。緑あふれるガーデンで、真っ白なドレスを着た美玖さんと、白のタキシード姿の堂安選手が腕を組んで笑顔で歩く姿が印象的となっていた。



ファンからは「末永くお幸せにね」「みくみく、ほんまにかわゆい…おめでとう」などの祝福の声が寄せられた。