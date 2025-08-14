¡Ö²ã¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÇòT¡©¹õT¡©·ì¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¤ª¤·¤Ã¤³¡É¤â¡Ä¸¦µæ¼Ô¤ËÊ¹¤¯»É¤µ¤ì¤Ê¤¤ÂÐºö¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ã¡×¤Î¤³¤È¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢»É¤µ¤ì¤Ê¤¤ÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö²ã¤ÎÀ¸ÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º«Ãî¤Î¸¦µæÎòÌó50Ç¯¡¢¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¤ÎÄ¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²ã¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÇòT¡©¹õT¡©·ì¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¤ª¤·¤Ã¤³¡É¤â¡Ä¸¦µæ¼Ô¤ËÊ¹¤¯»É¤µ¤ì¤Ê¤¤ÂÐºö¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Û
·ì¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¤ª¤·¤Ã¤³¡É¡©
ÆüËÜ¤Ë¤Ï²ã¤¬100¼ïÎà¤Û¤É¤¤¤Æ¡¢¼ç¤Ë·ì¤òµÛ¤¦²ã¤Ï20¼ïÎà¡£
·ì¤òµÛ¤¦¤Î¤Ï»ºÍñ¤ò¤¹¤ë¥á¥¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤¬»£±Æ¤·¤¿¡¢²ã¤¬·ì¤òµÛ¤¦ÍÍ»Ò¡£
¤É¤ó¤É¤ó¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ª¤·¤ê¤«¤é±ÕÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¦¡¦¡¦
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¡¡Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
·ì±Õ¤Ã¤Æ55%¤¬¿å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥»¥ß¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¤¦¤È½Ð¤Þ¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
·ì±Õ¤ÎÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤À¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¿å¤Ï½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
²ã¤Î³èÆ°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡ª¡©
²ã¤Ï¡¢15¡î¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤Ï25¡î¤«¤é¤Ç¡¢35¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ°¤¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Åç¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ï½ë¤¹¤®¤ë¤Î¤ÇÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÎ¢¤Ê¤É¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤Ä«¤äÌë¤Ï¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î¡¢10·î¡¢11·î¤ÎÊ¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢9·î¤Ï25¡î¡Á30¡î¤ÈºÇ¤â³èÆ°¤ËÅ¬¤·¤¿²¹ÅÙ¤Ç¤¹¡£11·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â15¡î°Ê¾å¤¢¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â¸³¡ª²ã¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©
¤Þ¤º¤Ï¥á¥¹¤Î²ã¡Ê¥Ò¥È¥¹¥¸¥·¥Þ¥«¡Ë¤¬30É¤Æþ¤Ã¤¿¤«¤´¤Ë¤½¡¼¤Ã¤ÈÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
²ã¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Â¸³¶¨ÎÏ¡§³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡Ë
Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
¿Í¤ÎÂ©¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£10m¤°¤é¤¤¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º¡¢Âè1¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¼ê¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¤â´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
¼ê¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë´À¤ä¾ïºß¶Ý¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ë´ó¤»ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÂÎ²¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥Ï¥Ã¥«¥ª¥¤¥ë¤ò¿»¤·¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
¤«¤´¤ÎÆâÂ¦¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î²ã¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
¥Ï¥Ã¥«¤ÎÃæ¤ÎÀ®Ê¬¤ä¡¢´»µÌ·Ï¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ÏÈà¤é¡Ê²ã¡Ë¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇò¡×¤È¡Ö¹õ¡×²ã¤Î¹¥¤ß¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
²ã¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤ë¤Ë¤ÏÂÎ²¹¤äÆ÷¤¤¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Éþ¤Î¿§¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¡¦Çò¤É¤Á¤é¤¬»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·Ã½Ó¾´¡§
¥¹¥º¥á¥Ð¥Á¤Ï¹õ¤¬¤¤¤ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢²ã¤Ï¡Ö¹õ¡×¤¬¹¥¤¡£
³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ÎÊý¤Ë²ã¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ã¤Ï¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¤¬Ç»¤¤Êý¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Çò¹õ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤â²ã¤¬Âç½¸¹ç¡ª
ÊÛ¸î»Î¡¡È¬Âå±Ñµ±¡§
¥ä¥Ö²ã¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢ÊÁ¤¬¡Ä
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¡¡Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
Çò¤¤ÉôÊ¬¤È°Å¤¤ÉôÊ¬¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î¹õ¤¤Êý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÂÎ²¹¡Ó
Ç®¸»¤ò´¶ÃÎ¤·²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤òÁÀ¤¦
¡Ò¤Ë¤ª¤¤¡Ó
¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä¡Ö¾ïºß¶Ý¡×¤¬È¯¤¹¤ë¤Ë¤ª¤¤¤ò¹¥¤à¡¡Â¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ
¡ÒÉþ¤Î¿§¡Ó
¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÇ§¼±¤·¡¢¿§¤¬Ç»¤¤Êý¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë
¡Ú¥®¥â¥ó1¡Û»É¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¤«¤æ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ï¡©
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø¡¡Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
¤Þ¤ºÌô¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÅÉ¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÎä¤ä¤¹¡×¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤·´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îä¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£
·ì´É¤ò¾¯¤·¼ý½Ì¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áß¤¯¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥®¥â¥ó2¡Û²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
ÉáÄÌ¡¢Ãí¼Í¿Ë¤Ç»É¤¹¤È·ì¤¬¼ã´³½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢²ã¤Î¾ì¹ç¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£
ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡ÖºÙ¤¤¡×¡£²ã¤Î¿Ë¤ÏÃí¼Í¿Ë¤Î10Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¼Â¤Ë¡Ö¾å¼ê¤Ë»É¤¹¡×¤Î¤Ç¡¢·ì´É¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£
·ë²ÌÅª¤Ë·ì¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥®¥â¥ó3¡ÛÂÎ¤Î¾®¤µ¤¤²ã¤¬·ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
Ä¹Åç¹§¹Ô¶µ¼ø¡§
1.2ÇÜ¤È¤«1.5ÇÜ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢²ã¤Î¾ì¹ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¼«Ê¬¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÂÎ½Å¤ÎÎÌ¤òµÛ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ã²½´É¤Ï¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾®Ä²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÄ²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËËÄ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢º«Ãî¤Ã¤Æ³°¹ü³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ü¤¬°ìÈÖ³°Â¦¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤Î¹ü¤ÎÉôÊ¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËËÄ¤é¤à¤È2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¦¡¦¡¦¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢º£¸¦µæÃæ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡¡2025Ç¯8·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Ä¹Åç¹§¹Ô»á
¥ä¥Þ¥¶¥Æ°Êª´Ç¸îÂç³Ø Æ°Êª¿Í´Ö´Ø·¸³Ø²Ê¶µ¼ø
Ãø½ñ¤Ë¡Ö²ã¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ò¼£¤¹¡ªº«ÃîÇ½ÎÏ¤Î¶¼°Ò¡×¤Ê¤É
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
Áòµ·,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÀÅ²¬,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿ÀÆàÀî,
³ùÁÒ,
³¤,
¥À¥¤¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î