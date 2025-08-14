Éã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÌ¾Êá¼ê¡ÖÉãÂç¹¥¤Ì¼¡×¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê...¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
Éã¿Æ¤ÏÌ¾Êá¼ê¡¦ºÙÀîµü¤µ¤ó
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºÙÀîµü2·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á(45)¤ÎÌ¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎºÙÀî°¦ÎÑ(¤¢¤¤¤ê¤ó¡¢21)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬âÁ¤·¤¤¤Û¤É¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥×¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö ¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿BPC¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¡×¡Ö´Ý°ìÆü¿å¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤¿¤·¡¢¸½¼ÂÆ¨Èò¤â¤Ç¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤âÉ¬Í×¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Öºî¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿å¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤ËÇò¤¤¥Ç¥Ë¥à¤ÎÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Î°¦ÎÑ¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¿åÃå»Ñ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°¦ÎÑ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢X¤ÇÉã¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡ÖHOSOKAWA 87¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ð¤¤ Ì¼¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö#ÉãÂç¹¥¤Ì¼ ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ87¤¬±Ç¤ëÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢Éã¿Æ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£