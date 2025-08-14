【ピーマン12個丸ごと使い切り】堤人美さんの『甘酢炒め煮』が唯一無二。手で潰すだけ！

ジュワッと香り立つごま油に、大きくて肉厚なピーマンを手でつぶして投入。

料理家・堤人美さんの『ピーマンと豚肉のピリ辛甘酢炒め煮』は、甘酢のまろやかさと豆板醤の辛みが絶妙で、一口食べればハマる味わい。ごはんにもお酒にもぴったりです！

肉厚のおいしいピーマンが手に入ったら必ず作る料理。和風でも中華でもない私ならではの味で、アシスタントにも人気です！ 堤人美さん

『ピーマンと豚肉のピリ辛甘酢炒め煮』のレシピ

材料（2〜3人分）と作り方

豚バラ薄切り肉250gは幅3cmに切る。ピーマン12個は手でつぶしてフライパンに入れる。ごま油大さじ1を加えて中火にかけ、木べらで押さえながら焼く。豚肉、大豆の水煮100g、しょうがのせん切り1かけ分、豆板醤小さじ1/2を加えて1分炒め、しょうゆ大さじ1と1/2、酒大さじ1、砂糖小さじ2、水1/2カップを加え、ふたをして7分煮る。酢大さじ1を加え、火を強めて2分煮る。

ピーマンを手でつぶすのも、何だか楽しいひと手間。

毎日暑い今だからこそ、甘酢のコクとピリ辛さが胃袋にぐっとくる。ついつい箸が進みますよ〜！

（『オレンジページ』2025年7月2日号より）

教えてくれたのは……堤人美さん

出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。