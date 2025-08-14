１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１７．０２ポイント（０．４６％）安の３６６６．４４ポイントと４日ぶりに反落した。

指標発表前に利益確定売りが優勢となる流れ（上海総合指数は前日、約３年１１カ月ぶりの高値水準を回復している）。中国ではあす１５日、７月の小売売上高や鉱工業生産、１〜７月の鉱工業生産や不動産投資などが公表される予定だ。いずれも前回から伸びが鈍化すると予想されている。融資下振れも逆風。前日引け後に公表された７月の中国金融統計では、人民元建て新規融資額が前年同月比で５００億人民元（約１兆２００億円）減少し、２００５年７月以来のマイナス成長に落ち込んだ（市場予想は３０００億人民元の増加）。中国の政策に対する期待感などで小高く推移していたが、上値は重く、指数は引けにかけてマイナスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、自動車の下げが目立つ。遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が３．０％安、北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が２．９％安、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が２．６％安、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が２．５％安、東風汽車（６００００６／ＳＨ）が２．１％安で引けた。

軍需産業株も安い。弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）が７．１％、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が４．４％、監視レーダーなど電子機器メーカーの四創電子（６００９９０／ＳＨ）が３．５％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が３．２％、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が３．０％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が２．８％ずつ下落した。資源・素材株、医薬株、公益株、不動産株、運輸株、インフラ建設株なども売られている。

半面、金融株はしっかり。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．８％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．５％、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が４．９％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．７％、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が３．４％、東方証券（６００９５８／ＳＨ）が１．９％ずつ上昇した。

金融株の上昇が寄与し、上海市場の代表銘柄で構成される「上海５０Ａ株指数」は０．６％逆行高している。そのほか、半導体株も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．６３ポイント（０．６１％）安の２６５．５４ポイント、深センＢ株指数が１．８５ポイント（０．１４％）安の１３１２．３２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）