◆第107回全国高校野球選手権大会2回戦 沖縄尚学3―0鳴門（14日、甲子園）

3回戦に進出した沖縄尚学は「7番捕手」の宜野座恵夢（3年）がチームの全得点をたたき出す活躍を見せた。

2回は1死から阿波根裕（同）が左前打で出塁すると、続く宜野座が左中間を破る先制の適時二塁打。自身の今大会初安打で、この日が18歳の誕生日だった阿波根を本塁に迎え入れた。

3回からの6イニングは鳴門（徳島）のエースの前に無安打。再びスコアを動かしたのは9回だった。2本の内野安打など3連打で無死満塁として、1死後に宜野座が直球を中前に運ぶ2点適時打。「新垣（有絃）と末吉（良丞）が頑張って投げていたので何とかしたかった」。貴重な追加点となった一打を振り返った。

6日の金足農（秋田）との1回戦は3打数無安打。13日の練習で、比嘉公也監督に「すり足に変えてみたら。左中間も意識して」と助言され、以前よりタイミングが取れるようになった。2回の二塁打は左中間への打球で、比嘉監督は「（打撃に）力がないわけではない。軌道のずれを抑えたことが結果につながった」と語った。

捕手としても2年生の2投手を好リード。先発した右腕の新垣有、2番手で登板したエースの左腕末吉をもり立てて、2試合連続の零封勝ちを演出。扇の要でもある宜野座は「次も気負わず、自分たちの野球をするだけ」。攻守でチームをリードする。（浜口妙華）