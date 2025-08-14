セブン‐イレブンから新作♡カフェラテスムージーが数量限定登場

暑さが厳しいこの季節、ほっとひと息つけるスイーツ系ドリンクを探しているなら、セブン‐イレブンの「カフェラテスムージー」がぴったり♡2025年8月12日（火）より数量限定で登場する新作は、セブンカフェの香り高い豆と濃厚ミルクをブレンドした贅沢な一杯。さらに、他にも健康志向を満たすベリー系や野菜系、豆乳系のスムージーもラインアップ！夏のブレイクタイムにぴったりの一杯をご紹介します♪

香り高くて濃厚♡カフェラテスムージー

セブンカフェでおなじみのアラビカ豆（グアテマラ・コロンビア・ブラジル・タンザニア）を100％使用し、香ばしく豊かな風味が楽しめる「カフェラテスムージー」。

暑い時期でも飲みやすいようにオリジナルブレンドされており、濃厚なミルクとのバランスも絶妙です。

まるでスイーツのような贅沢感がありながら、さっぱりとした後味でご褒美にもぴったり♡午後のブレイクにおすすめです。

カフェラテスムージー



価格：278円

販売エリア：全国 ※数量限定

スイーツ感覚で選べる多彩なフレーバー

ベリーベリーヨーグルトスムージー



価格：306円

「カフェラテスムージー」以外にも、セブン‐イレブンでは個性豊かなスムージーが揃っています。

甘酸っぱくて爽やかな「ベリーベリーヨーグルトスムージー」は、明治ブルガリアヨーグルト使用で、1/3日分のフルーツを手軽に摂取できるのも嬉しいポイント。

明治ブルガリアヨーグルト40％以上使用

販売エリア：全国（一部店舗）

グリーンスムージー



価格：278円

野菜が摂れる「グリーンスムージー」はケールや人参、パイナップルの自然な甘みがギュッと詰まっています。

国産ケール20g以上使用

販売エリア：全国（一部店舗）

いちごバナナソイスムージー



価格：306円

豆乳派には、いちごとバナナがフルーティーな「いちごバナナソイスムージー」もおすすめ♪

国産大豆の豆乳使用

販売エリア：全国（一部店舗）

SDGsにも♡産地支援に込めた想い

セブンカフェで使用されるコーヒー豆は、産地との協力によって支えられています。

例えば、グアテマラでは学校の運営支援や学習道具の提供、コロンビアでは節水型設備の導入支援、タンザニアでは品質向上のための乾燥設備の支援、ブラジルでは土壌改良のための植物種子の提供など。

美味しい一杯の裏側には、持続可能な未来への取り組みも詰まっています♪

夏のリフレッシュに♡お気に入りの一杯を見つけて

毎日頑張るあなたに、小さなご褒美を。セブン‐イレブンのスムージーは、健康志向も甘さも両立できる優秀ドリンクです。

「SMOOTHIE＋SWEETS」という新しい楽しみ方で、午後のブレイクタイムをもっと特別に♡数量限定のカフェラテスムージーは今だけの味わい。

お気に入りの一杯を見つけて、暑い夏をさっぱり＆おしゃれに乗り切りましょう♪