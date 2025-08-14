「イケメンなのよね〜」のん、ナチュラルメイクで引き立つ美貌に反響の声「綺麗な方だなあ」
俳優・アーティストののんさんは8月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。美貌が際立つナチュラルメイクのモデルショットを公開し、反響を呼びました。
【写真】のんの美貌際立つナチュラルなモデルショット
コメントでは、「イケメンなのよね〜」「落ち着いた色調のお洋服が、のんちゃんの知性を際立たせて、とっても素敵です」「可愛さ美しさ溢れるね」「綺麗な方だなあ」「お化粧が濃くなく普通なのが良いですね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「可愛さ美しさ溢れるね」のんさんは、「The Fashionpost×AKRIS のん」とつづり、2枚の写真を投稿。柔らかい色味の白とブラウンのコーディネートを着用したモデルショットです。ナチュラルな印象のメイクが、のんさんの知的な美しさを引き立てています。
「ドキドキしちゃうまなざしだね」同日に、雑誌「BRODY 」10月号の表紙を飾ることも報告したのんさん。透明感あふれる瞳が魅力的です。ファンからは「ドキドキしちゃうまなざしだね」「ものがたりを想像させる、さすがの表情です」などとコメントが寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
