¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤Îí÷¤·¤µ¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿àÂ©»Ò¤È¤Î½ÐÍè»öá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤ËÄ¹ÃË¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À»ö¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¿ÎÈþ¡£¡Ö¼çºÅ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡ØÃæ2¤ÎÂ©»Ò¤È½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤é ¡ØÀ§ÈóÀ§Èó¡Á¡Ù¤È¡¢ÃÈ¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¡Ä ¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Î¤ªÍ§Ã£Êì»Ò3ÁÈ¤Ç½Ð¾ì¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂ©»ÒÃ£¡¢¶¯¤¤!!!ÊìÃ£¤¬Íí¤à¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ç´ðËÜÂ©»ÒÍê¤ß¤Ç¡£Â©»Ò¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2¾¡ »ä¤Î¥ß¥¹¤Ç2ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Â©»Ò¤È°ì½ï¤ËËÜµ¤¤ÇÍ·¤Ù¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÂ©»Ò¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¸å¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Ä¹ÃË¤ËÎ¥Æý¿©¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¡Ä¾®¤µ¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë»ä¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£À®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤Îí÷¤·¤µ¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ªÂ·¤¤¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ©»Ò¤ÎÍ¥¤·¤µ¤è¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¿§°ã¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÏÃ¡Á¡ª¿Æ»Ò¤Ç»î¹ç¤È¤«¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¼«Ëý¤ÎÂ©»Ò¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Èµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª»ä¤â¥¸¡¼¥ó¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¥¦¥ë¥¦¥ë¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2011Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤ÎÂçÃÝ°ì¼ù¤È·ëº§¡£12Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢19Ç¯¤Ë3ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£