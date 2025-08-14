千原ジュニア、宮古島でトークイベント 水道橋博士・若林凌駕と『島語る』
千原ジュニア×14歳（水道橋博士・若林凌駕）が、宮古島で初となるトークイベントの開催が決定した。
【写真】サンパチマイクの前に立った博士、ジュニア、若林凌駕
宮古島の観光大使であるジュニアが、島で初となるトークイベントを開催。島の魅力や思い出の数々を語り、島への恩返しに「笑い」を届ける。
■千原ジュニア×漫才ユニット14歳（水道橋博士・若林凌駕）トークイベント『島語る』
【日時】2025年9月25日（木） 開場18:00 開演19:00
【場所】マティダ市民劇場
【出演】千原ジュニア／水道橋博士／若林凌駕（宮古島出身）
【料金】前売:3000円 当日:4000円 学割:2000円
【チケット予約方法】
7月25日〜
e+（イープラス） ファミリーマート設置内のマルチコピー機にて購入可能。
BOOKSきょうはん宮古南店
