千原ジュニア×漫才ユニット14歳（水道橋博士・若林凌駕）トークイベント『島語る』

写真拡大

　千原ジュニア×14歳（水道橋博士・若林凌駕）が、宮古島で初となるトークイベントの開催が決定した。

【写真】サンパチマイクの前に立った博士、ジュニア、若林凌駕

　宮古島の観光大使であるジュニアが、島で初となるトークイベントを開催。島の魅力や思い出の数々を語り、島への恩返しに「笑い」を届ける。

■千原ジュニア×漫才ユニット14歳（水道橋博士・若林凌駕）トークイベント『島語る』

【日時】2025年9月25日（木）　開場18:00　開演19:00
【場所】マティダ市民劇場
【出演】千原ジュニア／水道橋博士／若林凌駕（宮古島出身）
【料金】前売:3000円 当日:4000円　学割:2000円
【チケット予約方法】
7月25日〜
e+（イープラス） ファミリーマート設置内のマルチコピー機にて購入可能。
BOOKSきょうはん宮古南店