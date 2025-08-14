タレントの安田美沙子（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。すっぴん姿が反響を呼んでいる。

安田は「一気に夏休み感」と書き出し、「京都の実家は寝に帰ってたくらいだったけど。。主人の実家、新潟では自然に癒されています」と、夫の実家を訪れていることを報告。家族で夏休みを楽しむ様子を伝えた。

そして「夜にカブトムシを捕まえに行ったり。。6ぴきも！よく行く温泉に行ったり、棚田にも！ライトアップもしてましたよー」と満喫。「息子とアマガエルとたわむれたり オン、オフの激しい日々です。笑」と続け、「今、自然と触れ合って子供たちが楽しい！という嬉しそうなその瞬間の顔を大事にしてあげたいと思うのです」とつづった。

またハッシュタグで「夏休み」「ぼくのなつやすみ」「大好き」「むしずき」「かえるかわいい」「すっぴんしつれいします」「風呂上がり」「アイスうまうま」と投稿。アイスクリームを手にした写真を公開した。

この投稿に「美沙子さん、めちゃくちゃかわいい」「良き夏の思い出ですね」「素敵！」「爽やかですね」「最高に綺麗」「可愛すぎる」などの声の他、「お痩せなられましたか？イケてるけど…」「めっちゃ細い 暑いけどしっかりご飯食べてね」などのコメントも寄せられた。

安田は2014年にデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に長男、20年2月に次男を出産している。