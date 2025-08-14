「啞然としている」「敬意を欠く」欧州王者のGKがよもやの“構想外”に…代理人が激怒！法的手段も辞さない姿勢「弁護士と検討する」
昨シーズンのチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンは８月９日、リールからリュカ・シュバリエを獲得した。
これを受けて、ビッグセーブを連発して欧州制覇に貢献したイタリア代表のGKジャンルイジ・ドンナルンマは12日、SNSで退団の意向を明らかにした。
ドンナルンマの代理人を務めるエンツォ・ライオラ氏は、「ジージョはとても落胆している。私は啞然としているよ。PSGからこれは予想していなかった。敬意と結果のあるシーズンを何年も過ごしてきた。４年間の城が10日で崩れ落ちたんだ」と驚きを表わし、パリSGを非難した。
「この状況が長引いたのは、パリSGが春に条件を下げてきたからだ。彼も環境やサポーターへの愛情からそれを受け入れた。だが、３月、４月になって、一緒に前進すると決めたら、クラブが再び手札を変えてきたんだ。だから我々もチャンピオンズリーグ決勝後に話し直すことを望んだ。クラブ・ワールドカップ後に改めて状況を確認し、契約をまっとうするが、延長はしないと返した」
「それからこの10日でパリSGは再びすべてを変えたんだ。敬意を欠いている。監督が話した技術的な決定だけではない。これから弁護士たちとどのように取り組んでいくかを見ていく。監督が話した技術的状況が我々に示されたことはなかった。クラブ・ワールドカップではスタメンだった。明白だったし、誰も疑わなかった。これが何よりも悲しい」
マンチェスター・シティからの関心が噂になっているが、代理人は「契約を延長しないという選択はクラブ・ワールドカップの間に決めたことだ。これから解決策を検討する。売却にもパリSGは過剰なリクエストをしているからだ」と話した。
「彼らはリスペクトと言うが、それでこの振る舞いだよ。だから、様子を見る必要がある。繰り返すが、弁護士と検討するよ。イメージの面でも傷つけられたからね」
世界屈指のGKはどこに向かうのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
これを受けて、ビッグセーブを連発して欧州制覇に貢献したイタリア代表のGKジャンルイジ・ドンナルンマは12日、SNSで退団の意向を明らかにした。
ドンナルンマの代理人を務めるエンツォ・ライオラ氏は、「ジージョはとても落胆している。私は啞然としているよ。PSGからこれは予想していなかった。敬意と結果のあるシーズンを何年も過ごしてきた。４年間の城が10日で崩れ落ちたんだ」と驚きを表わし、パリSGを非難した。
「それからこの10日でパリSGは再びすべてを変えたんだ。敬意を欠いている。監督が話した技術的な決定だけではない。これから弁護士たちとどのように取り組んでいくかを見ていく。監督が話した技術的状況が我々に示されたことはなかった。クラブ・ワールドカップではスタメンだった。明白だったし、誰も疑わなかった。これが何よりも悲しい」
マンチェスター・シティからの関心が噂になっているが、代理人は「契約を延長しないという選択はクラブ・ワールドカップの間に決めたことだ。これから解決策を検討する。売却にもパリSGは過剰なリクエストをしているからだ」と話した。
「彼らはリスペクトと言うが、それでこの振る舞いだよ。だから、様子を見る必要がある。繰り返すが、弁護士と検討するよ。イメージの面でも傷つけられたからね」
世界屈指のGKはどこに向かうのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介