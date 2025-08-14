◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 仙台育英6―2開星（2025年8月14日 甲子園）

仙台育英（宮城）が投打のかみ合う快勝で、3回戦進出を決めた。出場した4大会連続での3回戦進出。夏の甲子園大会は通算48勝目で、PL学園（大阪）に並び、歴代5位の勝利数となった。

＜記者フリートーク アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平＞

自慢のパパがいる甲子園が大好き。仙台育英のチアリーダー姿で応援した須江航監督の長女・恵玲奈ちゃん（小2）はこの日が誕生日だった。

白星を届けた父は「2年生になって、ちょっと娘の心がパパから離れつつあって“負けたらもう話してもらえないかな…”という恐怖と戦っていました」と表情を緩めた。

前回、甲子園に出場した23年夏もチアリーダーの一員で、甲子園と誕生日のセットが好きだった。

ただ、直近は3季連続で出場を逃しており、今春の選抜を須江家のテレビで見ていた際には「夏は甲子園に行く！」とおねだりした。

試合が終わり、一塁側アルプス席に一礼する仙台育英ナインと父が見える。「うれしいな。かっこいいな」。やっぱり、パパは約束を守ってくれた。