個人馬主初のＪＲＡ通算２０００勝へあと１勝と迫る、「メイショウ」の冠名で知られる松本好雄オーナーは今週、札幌、新潟、中京の３場で計２０頭出しでメモリアル勝利を狙う。

“初陣”は土曜中京２Ｒ・２歳新馬のメイショウハッケイ（牝、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）。今週は栗東・ＣＷコースで５ハロン６８秒６―１１秒３を優秀な時計をマークしている。松山弘平騎手は「お世話になっている方なので、決められたらいいですね」と意気込む。

松本オーナーの騎手別勝利数で最多となる１７３勝をマークし、今年の宝塚記念もメイショウタバルで勝つなど縁が深い武豊騎手は３頭に騎乗。土曜は札幌６Ｒでメイショウゲキハ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父トランセンド）、７Ｒでメイショウアゴナス（牡３歳、栗東・本田優厩舎、父スワーヴリチャード）、日曜は札幌３Ｒでメイショウキンタイ（牡３歳、栗東・高橋亮厩舎、父フィエールマン）の手綱を執る。

日曜中京７Ｒの中京記念・Ｇ３にはメイショウシンタケ（牡７歳、栗東・千田輝彦厩舎、父ワールドエース）が出走。前人未到の記録が達成されるか、注目が集まる。