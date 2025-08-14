アルジャジーラのアナス・シャリフ記者＝２０２４年１０月、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で今年１月に停戦が発効した時、アルジャジーラのアナス・シャリフ記者は現場からの生中継で、身に着けていた防具を一つひとつ外していった。集まった人たちは歓声を上げ、ガザに住むパレスチナ人２００万人の苦しみがこの日で終わることを期待した。

そのおよそ７カ月後、イスラエルはガザ市を攻撃し、シャリフさんと同僚４人を殺害した。

ガザで最も有名なジャーナリストの一人だったシャリフさんは、今回の戦争でイスラエルによって殺害された数十人のジャーナリストの中のひとりでもあった。シャリフさんの死に対し、国際社会から非難の声が巻き起こっている。

イスラエルが海外のメディアを締め出す中で、２８歳だったシャリフさんはガザの顔となり、アラブ界で誰もが知る存在となった。シャリフさんの報道のおかげで視聴者は、長くは続かなかった停戦や、イスラエルの人質解放などの重要な局面で現場の様子を目の当たりにすることができた。シャリフさんが伝えた飢えに苦しむ住民の惨状は、世界に衝撃を与えた。

アルジャジーラがシャリフさんを採用したのは２０２３年１２月。出身地のガザ北部ジャバリヤに対するイスラエルの攻撃の映像をＳＮＳに投稿して注目されたのがきっかけだった。当時プロのカメラマンだったシャリフさんは当初、テレビ出演には消極的だったが、同僚に促されて出演するようになった。

「一番喜んでくれたのは亡くなった父だった」とシャリフさんは２月に振り返っている。父親はシャリフさんがアルジャジーラに入って間もなく、イスラエルのジャバリヤ空爆で死亡した。

アルジャジーラのニュース番組にほぼ毎日登場するようになったシャリフさんは、「私たち（記者は）病院で、路上で、車の中で、救急車で、避難所で、倉庫で、避難した人たちと一緒に寝泊まりしています。私は３０〜４０カ所で寝泊まりしました」と話していた。

１月の停戦では防具を脱いだシャリフさんを、集まった人たちが肩車して祝った。「私はこの重いヘルメットを外し、体の一部になった防具を脱ぎます」。シャリフ記者は現場からの生中継でそう語りながら、イスラエルの攻撃によって死傷した同僚を追悼した。

そうしたシャリフさんの報道がイスラエル軍の目に留まった。イスラエル軍はシャリフさんに対し、アルジャジーラの仕事をやめるよう警告したという。アルジャジーラは既に、ガザにいたスタッフを次々にイスラエルの攻撃で失っていた。

「とうとう（イスラエル軍は）私の『ワッツアップ』に音声通知を送ってきた。情報将校が私に告げた。『数分以内に今いる場所を離れて南へ行き、アルジャジーラの報道をやめろ』。私は病院から生中継していた」

「数分後、私が中継を行っていた部屋が攻撃された」

イスラエル軍はＣＮＮの取材に応じなかった。

真実を語ることはイスラエルにとっての脅威

シャリフさんがイスラム組織ハマスに関与しているとイスラエルが主張し始めたのは１０カ月前だった。なぜ今になって殺害したのかは分かっていない。

イスラエル軍はシャリフさんを標的にして殺害したことを認め、シャリフさんがハマス幹部としてイスラエルの民間人とイスラエル軍に対するロケット攻撃を主導したと主張している。

２４年１０月、イスラエル軍は、シャリフさんとハマスとの関係の裏付けとする「動かぬ証拠」を公表。ほかにもアルジャジーラの記者５人をハマスのメンバーとして名指しした。しかし本人も、表現の自由に関する国連特別報告者のアイリーン・カーン氏も、シャリフさんとハマスとの関係を否定している。シャリフさんは先月、「死の飢餓がガザを襲う今、真実を語ることは、占領者の目から見れば脅威になっている」と指摘していた。

イスラエル軍のアラビア語報道官はシャリフさんの殺害後、２３年１０月のイスラエル襲撃の首謀者だったとされるハマスの故ヤヒヤ・シンワル最高幹部とシャリフさんが一緒に写った写真を公表した。

シャリフさんはガザの戦争が始まる前、ハマスのメディア部門のために仕事をしていたことがあった。しかし数カ月前に録音された音声の中で、シャリフさんはハマスの交渉団のやり方を批判していた。

シャリフさんは１０日、シファ病院前のテントで仲間のジャーナリストと一緒にいたところを殺害された。

テントには「報道」の文字が入っていた。この攻撃ではアルジャジーラのジャーナリストを含む少なくとも７人が死亡した。

ジャーナリストに罪を着せるイスラエルのパターン

国際ＮＰＯ「ジャーナリスト保護委員会」は、シャリフさんの殺害に「戦慄（せんりつ）を覚える」と述べ、「信頼できる証拠を一切示すことなく、ジャーナリストにテロリストの罪を着せるのが常套（じょうとう）手段」としてイスラエルを非難した。

イスラエルは今回の戦争が始まって以来、海外のジャーナリストがガザに入って中立的な立場から報道することを認めていない。

シャリフさんが殺害される直前、イスラエルのネタニヤフ首相は、外国人ジャーナリストのガザ立ち入りを認めると発表した。ただしイスラエル軍の許可を得て、軍が同行することが条件だった。

カタールに拠点を置くアルジャジーラは、他社が現地のフリーランス記者に頼る中で、ガザの現場から生中継を続けている数少ない国際放送局の一つ。シャリフさんはテレグラムの自身のチャンネルにも、パレスチナ人の犠牲に脚光を当てた動画を頻繁に投稿していた。

１１日にガザで営まれたシャリフさんの葬儀には、大勢の人が参列した。

シャリフさんは自分の死を見越してメッセージを残しており、同僚が死後に公開している。

「私はあらゆる痛みを経験し、何度も苦しみと喪失を味わってきた。それでもそのままの真実を伝えることを躊躇（ちゅうちょ）したことは一度もない。私が死ぬ時は、自分の信念を貫き通して死ぬ」

「ガザを忘れないでほしい。そして、許しと寛容を願う真摯（しんし）な祈りの中で、私のことを忘れないでほしい」