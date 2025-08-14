カジュアルと機能性の完璧融合！【プーマ】のスニーカーでストリートを颯爽と歩こう。Amazonで販売中！
厚底スニーカーの進化が止まらない！【プーマ】のレディーススニーカーで足元から差をつけよう。Amazonで販売中！
厚めのソールがポイントのキャリーナコレクションのスニーカー。 サイドにはフォームストリップを施し、ベーシックな印象ながら足元からアクティブなセンスを光らせてくれる。クッション性が高く、長時間のご使用できるのが魅力。ヒールカウンターとサイドにプーマキャットロゴを施しメリハリをプラスした。
テニスシューズにインスパイアされたクラシックなデザインに、現代的な厚底ソールを組み合わせた一足。コーデの主役にもなる。
サイドのフォルムストリップやヒールロゴがさりげないアクセントとなり、シンプルながらも存在感のある足元を演出する。
クッション性に優れたSOFTFOAM+インソールが快適さを支え、長時間の着用でも疲れにくい仕上がりとなっている。
アッパーには天然皮革とリサイクル素材を採用し、環境配慮と高級感を両立。上質な日常履きとしてもおすすめ。
