見た目以上の大容量と快適さを両立！毎日使いたくなるリュック【ザノースフェイス】がAmazonで販売中！
収納もスタイルも妥協しない！通勤・通学にぴったりな高機能リュック【ザノースフェイス】がAmazonで販売中！
デバイスやガジェット、アクセサリーなどを収納できる日常生活での利便性を追求した高機能デイパックです。ボルダーデイパックは、24Lの収納力が特長の大容量モデル。フロントにはパッド入りのガジェットスリーブを内蔵し、本体内部には13インチまでのPCやタブレット、A4サイズまでのドキュメントファイルなどが収納できる蛇腹式のスリーブを装備。さらに、自立するボックス型にデザインすることで、内部へのアクセスと収納物の出し入れをスムーズに行える。ショルダーハーネスの付け根には、過重負荷とずり落ちを軽減するストレッチゴムバンドを採用。
24Lの大容量ながらスリムな見た目で、通勤や通学にも最適な構造。セルフスタンディング仕様で使い勝手に優れる。
13インチのPCやタブレットを収納できる蛇腹式スリーブを搭載し、書類やガジェット類もスマートに整理できる。
軽量で高強度のリサイクル素材を使用し、環境配慮と実用性を両立した設計。毎日の使用にも安心の耐久性を備える。
肩への負担を軽減する構造と通気性に優れた背面設計で、長時間の使用でも快適さをキープするリュックである。
