Ｆスターズ、10-6月期(3Q累計)経常が34％増益で着地・4-6月期も54％増益

フィックスターズ <3687> [東証Ｐ] が8月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比33.9％増の20.8億円に拡大し、通期計画の26億円に対する進捗率は80.2％に達し、5年平均の64.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.2％減の5.1億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比54.1％増の5.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の19.9％→25.5％に上昇した。



株探ニュース

