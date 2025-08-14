水森亜土のグッズがずらりと並ぶ大反響の「亜土ちゃんマーケット」が帰ってきた！今年は原宿＆京都四条河原町で同時開催
2024年10月に開催され、大反響のうちに幕を閉じたポップアップストア「亜土ちゃんマーケット」が帰ってきた！この夏は、昨年の会場だったキデイランドの原宿店K-SPOTに加えて、京都四条河原店でも同時開催される。期間は2025年8月15日(金)から28日(木)まで。
【画像】亜土ちゃんマーケットで発売予定の新作グッズ
■いまさら聞けない？水森亜土さんってこんな人！
亜土ちゃんこと水森亜土さんは、世代を超えて愛され、人気を博す“カワイイ”カルチャーを牽引してきたアーティスト。両手にカラフルなペンを持ち、歌いながらアクリルボード越しにイラストを描くというパフォーマンスが話題に。画家として、イラストレーターとして、さらにはジャズ歌手、俳優として、ジャンルレスな才能を発揮してきた。
その絵柄は、誰が見ても「亜土ちゃんの絵だ！」とわかるほど個性的。レトロで懐かしい、それでいてどこか新鮮なのも魅力だ。亜土ちゃんはのちのイラストレーターたちへ多大な影響を与え、日本の“カワイイ”カルチャーの礎を築いた存在でもある。
■今夏の「亜土ちゃんマーケット」はここが見どころ！
今年の「亜土ちゃんマーケット」では、全国発売に先駆けて先行販売される初お披露目のグッズが多数登場！どのデザインが入っているか封を切るまでわからない、わくわくときめくブラインドグッズの「シークレットスライドポーチ(9柄＋シークレット)」(1個495円)や「シークレットアクリルミラーシール(9柄＋シークレット)」(1個660円)のほか、亜土ちゃんのイラストに素敵な香りをまとわせた「フレグランスオーナメント(2種)」(各858円)などなど、乙女心をくすぐるアイテムをいち早く手に入れられる。
また、購入特典も豪華！1会計につき3000円以上の購入で、「オリジナルミニトートバッグ」のプレゼントも。ミータンモチーフのナチュラルは2025年8月15日(金)から20日(水)まで、女の子モチーフのパープルは2025年8月21日(木)から最終日までと、配布タイミングが異なるのでご注意を。いずれも数量限定で、なくなり次第、配布を終了する。
■公式SNSでは「亜土ちゃんマーケット」の開催を記念したキャンペーンを実施中！
「亜土ちゃん-ADO MIZUMORI WORLD-」公式インスタグラムアカウント(@adomizumori)では、「亜土ちゃんマーケット」の開催にあわせて、記念キャンペーンを実施中。アカウントをフォローのうえ、キャンペーン告知投稿を「いいね」した人を対象に、抽選で合計10名に購入者特典のオリジナルミニトートバッグ(※)をプレゼントする。
※色・柄は選択不可
応募期間は2025年8月15日(金)から9月15日(祝)まで。亜土ちゃんのキュートなイラストや、新作グッズ情報が盛りだくさんのアカウントなので、この機にフォローしておこう。全国のキデイランド各店でも、亜土ちゃんグッズは大人気。「亜土ちゃんマーケット」に行けないという人も、今回先行販売される新作グッズは、いずれ全国で販売されるのでお楽しみに！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
