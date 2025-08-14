チェルシーの移籍交渉を横取り? マンCがシャビ・シモンズ獲得を検討か
マンチェスター・シティは14日、チェルシーが進めているライプツィヒMFシャビ・シモンズ獲得交渉を横取りする可能性を検討している。『トーク・スポーツ』が伝えた。
オランダ代表MFシモンズは、チェルシーと個人合意済み。だが、まだクラブ間では合意に至っていない。この状況がシティに割り込む余地を与える可能性があるという。現時点でシティは関心を示す程度に留まっており、選手の放出状況次第になる。
シティはFWサビーニョの売却を望んでいないが、トッテナム移籍の噂も。サビーニョ自身が移籍を強く望む場合は、やむなく放出することもある。MFジェームズ・マカティーはノッティンガム・フォレストへの移籍が濃厚で、FWジャック・グリーリッシュはエバートンへのレンタル移籍を完了している。
今回の動きで、シティは攻撃陣が駒不足になる。ジョゼップ・グアルディオラ監督はシモンズの多様性が魅力的に映るはずだ。22歳のシモンズは主に攻撃的MFだが、両ウイングでも十分にプレーは可能だ。
一方で、チェルシーとシモンズの状況はどうなっているか。当初この移籍話が出たときに早期決着が予想されていたが、両クラブはまだ合意に至っていない。FWクリストファー・エンクンクがドイツからロンドンへ渡って2年後に再びライプツィヒへ戻る形の取引案も浮上している。
エンクンクは2023年夏にドイツで70ゴールを挙げた後に5200万ポンド(約103億3800万円)でチェルシーに加入したが、この契約は前年1月に発表されていた。チェルシーでの時間は度重なる負傷で妨げられ、プレシーズン2試合から外れたことで放出可能となった。もしエンクンクのライプツィヒ復帰が実現しても、それはシモンズ移籍とは別取引になる見込みだ。
ライプツィヒはシモンズ放出に6000万ポンド(約119億3500万円)を要求しているが、チェルシーは5000万ポンド強での獲得を望んでいる。しかし、選手は1月にパリSGからライプツィヒに完全移籍したばかりで状況は複雑だ。
移籍金は4000万ポンド強で、そのうち約2000万ポンドがボーナスとして含まれているが、その支払い状況は不明。この未払い額がライプツィヒが最終的に受け入れる金額に影響し、シティにも同様に適用される。また、エンクンク本人がライプツィヒ復帰を望んでいないとの見方もあり、これはチェルシーにとって障害となる可能性もある。
オランダ代表MFシモンズは、チェルシーと個人合意済み。だが、まだクラブ間では合意に至っていない。この状況がシティに割り込む余地を与える可能性があるという。現時点でシティは関心を示す程度に留まっており、選手の放出状況次第になる。
今回の動きで、シティは攻撃陣が駒不足になる。ジョゼップ・グアルディオラ監督はシモンズの多様性が魅力的に映るはずだ。22歳のシモンズは主に攻撃的MFだが、両ウイングでも十分にプレーは可能だ。
一方で、チェルシーとシモンズの状況はどうなっているか。当初この移籍話が出たときに早期決着が予想されていたが、両クラブはまだ合意に至っていない。FWクリストファー・エンクンクがドイツからロンドンへ渡って2年後に再びライプツィヒへ戻る形の取引案も浮上している。
エンクンクは2023年夏にドイツで70ゴールを挙げた後に5200万ポンド(約103億3800万円)でチェルシーに加入したが、この契約は前年1月に発表されていた。チェルシーでの時間は度重なる負傷で妨げられ、プレシーズン2試合から外れたことで放出可能となった。もしエンクンクのライプツィヒ復帰が実現しても、それはシモンズ移籍とは別取引になる見込みだ。
ライプツィヒはシモンズ放出に6000万ポンド(約119億3500万円)を要求しているが、チェルシーは5000万ポンド強での獲得を望んでいる。しかし、選手は1月にパリSGからライプツィヒに完全移籍したばかりで状況は複雑だ。
移籍金は4000万ポンド強で、そのうち約2000万ポンドがボーナスとして含まれているが、その支払い状況は不明。この未払い額がライプツィヒが最終的に受け入れる金額に影響し、シティにも同様に適用される。また、エンクンク本人がライプツィヒ復帰を望んでいないとの見方もあり、これはチェルシーにとって障害となる可能性もある。