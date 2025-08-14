バルセロナFWラッシュフォードが所属元のマンUを分析「勝利への渇望が強すぎて場当たり的になっている」
バルセロナに期限付き移籍したFWマーカス・ラッシュフォードが所属元のマンチェスター・ユナイテッドについて、「宙ぶらりん」の状態にあると語った。イギリス『ミラー』が伝えている。
ユナイテッドではアレックス・ファーガソン氏の退任以降、3年以上続投した監督はいない。これまで何度も指揮官を入れ替え、昨年11月にはルベン・アモリム監督を招聘。今季は同監督が開幕から指揮を執る初めてのシーズンとなる。
ラッシュフォードは、この度重なる監督交代が現在の状況を招いたとポッドキャスト番組『ザ・レスト・イズ・フットボール』で主張した。
「人々は僕らが何年も移行期にあると言うけど、移行期にあるためには、まずそれを始めなければならない。本当の移行期はまだ始まっていないんだ。リバプールがこれを経験したとき、彼らは(ユルゲン・)クロップを迎えて彼と共に歩み続けた。最初は勝てなかった。シティと競い、最大のトロフィーを獲った最後の数年しか人々は覚えていない」
「移行を始めるには計画を立て、それを守らなければならない。現実を見極めるというのはそういうことだ。僕らはあまりにも多くの監督、アイディア、戦略を、勝つために試してきたせいで、結局宙ぶらりんになってしまったんだ」
ユナイテッドは今夏にアモリム監督の3-4-2-1に合わせ、FWマテウス・クーニャ、FWブライアン・ムベウモ、FWベンヤミン・シェシュコなど総額2億ポンド(約398億円)規模の補強を敢行した。
ラッシュフォードは今のユナイテッドに対し、勝利への焦りから場当たり的な補強が続いていると指摘している。
「ファーガソンの時代はトップチームだけでなく、アカデミー全体に原則が浸透していて、15歳以上の選手なら全員“ユナイテッド流”を理解していた。これが一世代を形成していたんだ」
「長期間成功しているチームには必ず原則があって、どんな監督や選手が来てもそれに沿うか、それを強化できなければならない。ユナイテッドは勝利への渇望が強すぎて、適応するためにシステムに合う選手を場当たり的に獲得してきたように思う」
アモリム監督は新シーズンに向けて戦力の充実を強調しているが、思うような結果が出なかった場合、クラブが長期的な忍耐を示すのか注目される。
