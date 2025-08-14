「全国高校野球選手権・２回戦、横浜５−１綾羽」（１４日、甲子園球場）

高知中央との１回戦で九回に１点差を追いつき、延長タイブレークで甲子園初勝利を挙げた綾羽は、優勝候補との対戦にも臆せず立ち向かった。

初回、１、２番の連打からチャンスをつかみ山本迅一郎捕手（３年）の犠飛で先制に成功。

先発した米田良生有投手（２年）が、左腕から繰り出す変化球で「うまく横浜の左バッターの体を起こしてくれた」（千代純平監督・３６）と、横浜打線にフルスイングさせない投球で五回１死までマウンドを守った。

以降は守りのミス、痛い四死球など、もったいない失点もあって逆転を許した。

また「思ったより早く出てきた」（同）という織田翔希投手（２年）の強気の投球をなかなか押し返せず、２点目のホームは遠いまま終わった。

それでも千代監督は「とにかく複数得点を狙う野球」を貫き、中盤まで互角の戦いを演じた。

「１回戦でナイターを戦えて、今日は大観衆の前で格上とプレーできた。選手も楽しめた」と、２戦に及んだ初めての甲子園をさわやかに振り返っていた。