１３日に放送された日本テレビ系「有吉の壁」では、茨城・関東鉄道を貸し切り、駅に停車している間に茨城名産をＰＲする企画を放送するも、爆笑ハプニングが放送された。

この日は「スターに出会えるおもしろローカル鉄道」と題し、関東鉄道の駅に停車した３０秒で、有名人に扮した芸人たちが茨城名産を３０秒でＰＲ。有吉弘行が「○」を出せば乗車でき、「×」ならばそのまま駅に置き去りとなる。

石破総理とひろゆきに扮したチョコレートプラネット、水戸黄門に扮したハナコらが無事乗車を果たす中、納豆のキャラクターである「ねば〜る君」と一緒に駅で待っていたのが蛙亭。イワクラがエルフの荒川に、中野が荒川の妹・みなみに仮装し「ハッシュターグ！」とやっているときだった。

一般の高齢女性が普通に電車に乗ってきてしまい、有吉が慌てて「これ、違う。貸切なんです」「すみません」と説明。女性はびっくりして降車したが、電車内は大爆笑。「ハプニングが！」と盛り上がった。

蛙亭は見事「○」となり、乗車。それをボー然と見送る高齢女性に、有吉は「お母さん、ありがとう、すみません、次の便で」と声をかけ、イワクラも「ホンマにびっくりした〜」と荒川のモノマネのまま、驚いていた。