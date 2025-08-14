ハイヒール・モモコ、ドジャースユニ着た次男を顔出し「おばちゃん2人のお世話を頑張ってくれました」
【モデルプレス＝2025/08/14】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが8月14日、自身のInstagramを更新。米・ラスベガス在住の次男・政之助さんと一緒に撮影した3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ハイヒール・モモコ、イケメン次男を顔出し
9日の投稿で次男に会うためにアメリカに訪れたことを明かしていたモモコは、「18歳からの女子友と2人でロサンゼルス・ラスベガス」と改めてアメリカ旅行について報告。「次男は、おばちゃん2人のお世話を頑張ってくれました」とコメントし、ドジャースのユニフォームを着用した次男と友人との仲睦まじい3ショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「次男さん優しい」「素敵な旅行」「仲良し親子」「お疲れ様でした」「楽しそう」「微笑ましい」といった声が上がっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
