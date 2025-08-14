１４日の東京株式市場は前日までの騰勢が一服。日銀の早期利上げ観測が広がり、主力株に対して利益確定目的の売りを促した。



大引けの日経平均株価は前営業日比６２５円４１銭安の４万２６４９円２６銭と７日ぶり急反落。プライム市場の売買高概算は２０億５９６２万株、売買代金概算は５兆４４８２億円。値上がり銘柄数は４５５、対して値下がり銘柄数は１１０９、変わらずは５８銘柄だった。



この日の日経平均は下落スタートとなった後、ほどなくして４万３０００円台を割り込み、そのままジリ安基調を続けた。下げ幅は６００円を超え、前日の上昇分を帳消しにした。前日まで６連騰で、更に史上最高値を連日で更新していたこともあって、短期的な過熱感が強く意識されていた。こうしたなか、ベッセント米財務長官が米メディアのインタビューで日銀の金融政策に関し、インフレの抑制で後手に回っている、との見解を示した。これを受けて日銀の早期利上げ観測が広がり、ドル円相場は一時１ドル＝１４６円台前半までドル安・円高が進行し、株式相場の重荷となった。自動車など輸出関連株や半導体関連株など、幅広く利益確定売りが優勢となった。半面、金利上昇メリットの銀行株は逆行高となった。決算発表を受けた個別株物色も活発な状況が続いた。東証グロース市場２５０指数は４日ぶりに小反発した。



個別では、三菱重工業＜7011＞や古河電気工業＜5801＞が水準を切り下げ、アドバンテスト＜6857＞とディスコ＜6146＞が軟調推移。トヨタ自動車＜7203＞や日立製作所＜6501＞が値を下げたほか、清水建設＜1803＞やリクルートホールディングス＜6098＞、良品計画＜7453＞が下値を探り、ソシオネクスト＜6526＞とマツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞が大幅安となった。資生堂＜4911＞やＴＤＫ＜6762＞、安川電機＜6506＞が冴えない展開となり、Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ＜4053＞が急落した。



半面、ソフトバンクグループ＜9984＞とネクソン＜3659＞が頑強。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞と三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞が底堅く推移し、売買代金トップのサンリオ＜8136＞が３連騰。エムスリー＜2413＞や住友林業＜1911＞が値を上げ、トリドールホールディングス＜3397＞が急伸し、セグエグループ＜3968＞がストップ高に買われた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

