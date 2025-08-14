英ＧＤＰが予想上回る、ポンド買い材料に＝ロンドン為替



ロンドン朝方からポンドが堅調に推移している。日本時間午後３時に発表された一連の英経済指標で、月次ＧＤＰ（６月）が前月比＋０．４％と市場予想＋０．２％や前回の－０．１％を上回ったことがポンド買いを誘った。さらに、四半期ベースでも第２四半期ＧＤＰ速報値が前期比＋０．３％（予想＋０．１％、前回＋０．７％）と予想を上回った。月次データの回復には、サービス業、工業生産や建設部門が予想よりも改善したことが寄与している。



ポンドドルは1.3570台から1.3590付近へと上昇。ポンド円は円買いに押されて198.60付近まで下押しされたあと、足元では199円付近まで買い戻しが入っている。ユーロポンドは0.8620付近から0.8600付近へと下落。



GBP/USD 1.3589 GBP/JPY 198.90 EUR/GBP 0.8601

