Àú¤ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤ÆŽ¢¥Î¥í¥Î¥íÁö¹ÔŽ£¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡Ä¸µ·º»ö¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢¥ä¥Ð¤¤±¿Å¾¼ê¤ò°ìÈ¯¤ÇÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ëÊýË¡Ž£¡Ú2025Ç¯7·îBEST¡Û
2025Ç¯7·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Àú¤ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤ÆŽ¢¥Î¥í¥Î¥íÁö¹ÔŽ£¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡Ä¸µ·º»ö¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢¥ä¥Ð¤¤±¿Å¾¼ê¤ò°ìÈ¯¤ÇÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ëÊýË¡Ž£
¢§Âè2°Ì¡¡ÂçÃÏ¿Ì¤Ç¤Þ¤º³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤Ï¿å¤Ç¤â¿©ÎÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÈïºÒ¼Ô¤¬Ž¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÃ´¤¤¤ÇÆ¨¤²¤ÆŽ£¤È¤¤¤¦ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥â¥Î2Áª
¢§Âè3°Ì¡¡¤Ê¤¼¿Í¸ý6Ëü¿Í¤Î°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎŽ¢³ØÎòº¾¾ÎŽ£¤¬"º×¤ê"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÄÅìÍÎÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤À¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤¿º¬ËÜ¸¶°ø
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢½©»³Çî¹¯¡Ø¸µ·º»ö¤¬¹ñÌ±Á´°÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ ¥·¥ó¡¦ËÉÈÈÂÐºö¿Þ´Õ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Àú¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°
ÀÎ¤«¤é¡Ö¼Ö¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤ÈÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï²¹¸ü¤Ê¿Í¤¬¡¢Á°Êý¼Ö¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¤¤À¤±¤Ç°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤¿¤ê¡£Ê¸¶ç¸À¤¦¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢¸å¤í¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¯¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë¡ÖÀú¤ê±¿Å¾¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤ó¤ä¡£
2017Ç¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î»ö¸Î¤ò³Ð¤¨¤È¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Àú¤ê±¿Å¾¤ÎËö¤Ë²ÈÂ²4¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿Èá¤·¤¤»ö¸Î¤ä¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2020Ç¯¤ËÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¡ÖË¸³²±¿Å¾ºá¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤È³Â§¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àú¤ê±¿Å¾¤òÄ¾ÀÜ¼è¤êÄù¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£
Ë¸³²±¿Å¾ºá¤Ç¤Ï¡¢°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°ìÈ¯¤ÇÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¡Ê·ç³Ê´ü´Ö2Ç¯¡Ë¤ä¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤¬²Ê¤»¤é¤ì¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô25ÅÀ¤â²ÃÅÀ¤µ¤ì¤ë¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÇÌµÍý¤ËÁê¼ê¤Î¼Ö¤òÄä¤á¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃø¤·¤¤´í¸±¡×¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤È°ãÈ¿ÅÀ¿ô35ÅÀ¤Î²ÃÅÀ¡¢3Ç¯°Ê¾å¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Àú¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä
¤µ¤é¤Ë¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡ÊË¸³²ÌÜÅª±¿Å¾¡ËÅù¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤È³¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤ä¡£
Ëü¤¬°ì¡¢±¿°¤¯Àú¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Àú¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ßÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤¹¤ë
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¿ÍÌÜ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£Æ»Ï©¾å¤ÇÄä¤Þ¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤ä¡£
£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥¢¤ò¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë
Áê¼ê¤¬ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡£Áê¼ê¤ÏµõÀªÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¡£Àú¤ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¥ä¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤éÎ±ÃÖ½ê¤Ç¥·¥å¥ó¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¥ä¥Ä¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡£
¤¤¹¤°¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤ò
ÄÌ¿®»ØÎá²Ý¤Ç¤ª¤ª¤è¤½¤Î°ÌÃÖ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤äÆÃÄ§¡¢¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¤Î¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤¹¤ë
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥É¥¢¤ò½³¤é¤ì¤¿¤ê¥ß¥é¡¼¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢´ïÊªÂ»²õºá¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤â²ÄÇ½¤ä¡£
¢£Àú¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤È¤¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÀú¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÂç»ö¤ä¤Ê¡£
¡ü¡Ö¤ªÀè¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÆ»¤ò¾ù¤ë
¡üÌµÍý¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Ê¤¤
¡üµÞÈ¯¿Ê¡¢µÞÄä¼Ö¤ò¤·¤Ê¤¤
Àú¤é¤ì¤¿¤éÊ¢¤¬Î©¤Ä¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÎäÀÅ¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë±¿Å¾¤³¤½¤¬¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Î°ÕÌ£¤Ç¿è¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¤È¥ï¥·¤Ï»×¤¦¡£
¡¦¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¶ËÃ¼¤Ë¤Ä¤á¤ë
¡¦µÞ¤Ë¿ÊÏ©¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë
¡¦µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë
¡¦´í¸±¤ÊÄÉ¤¤±Û¤·
¢£¥¹¥±¥Ü¡¼ÌÜÅª¤Ç¹¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½ñÎàÁ÷¸¡
Æ»Ï©¤Ë¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ò¤·¤¿¤ê¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Æ»¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿º£¤Ç¤Ï¡ÖÆ»Ï©¤ÇÍ·¤Ð¤Ê¤¤¡×¤¬´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ä¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¤È¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡£Àè¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸øÀß¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢³ê¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤ó¤Î¤¬¸½¼Â¤ä¡£¤½¤ì¤Ç¤Ä¤¤¡¢½»Âð³¹¤ä¼Ö¤ÎÄÌ¤ëÆ»Ï©¡¢±ØÁ°¹¾ì¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤ä¤Ê¡£
¤±¤ì¤É¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡Ö¸òÄÌ¤Î¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ÊÆ»Ï©¡×¤Ç¥¹¥±¥Ü¡¼¤ä¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ãÈ¿¤·¤¿¤é5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÇÊÉ¤ä¥Ù¥ó¥Á¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤é´ïÊªÂ»²õºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¾òÎã¤Ç¥¹¥±¥Ü¡¼¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï±ØÁ°¹¾ì¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÌÜÅª¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¡¢·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¡£
¢£ÀþÏ©Æâ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ÏÈÈºá
¼¡¤ÏÀþÏ©¤ÎÏÃ¤ä¡£ÀÎ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤ÇÀþÏ©¤ËÎ©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÐ¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
ºÇ¶á¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ñ¸÷µÒ¡¢Âç¿Í¤Þ¤Ç¤â¡Ö±Ç¤¨¡×¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤ÈÀþÏ©Æâ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ä¡£
ÀþÏ©¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤ÇÅ´Æ»±Ä¶ÈË¡°ãÈ¿¡ÊÈ³Â§¤Ï1Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î²ÊÎÁ¡Ë¤ä¡£¤â¤·¥À¥¤¥ä¤òÍð¤·¤¿¤êÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¡ÊÄ¨Ìò3Ç¯°Ê²¼¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬ÀþÏ©Æâ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»±Ä¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£
°°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö±Ç¤¨¡×¤ÎÂå½þ¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤ä¡£¤µ¤é¤ËÀÐ¤òÀþÏ©¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅÅ¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢±ýÍè´í¸±ºá¡Ê·ºË¡Âè125¾ò¡Ë¤Ê¤É¤Î¤è¤ê½Å¤¿¤¤ºá¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¤éÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢Â»³²¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ä¾èµÒ¤«¤éÂ»³²Çå½þ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£
¢£¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎË¡Î§¤¬´Ø¤ï¤ë
3¤Ä¤á¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î¶õ¤ÎÏÃ¤ä¡£
ºÇ¶á¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¶µ¼¼¡×¤â³è¶·¤é¤·¤¤¤Ê¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ï¹Ò¶õË¡¡¢ÅÅÇÈË¡¡¢¾®·¿Ìµ¿Íµ¡ÅùÈô¹Ô¶Ø»ßË¡¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎË¡Î§¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë2015Ç¯¤Î¼óÁê´±Å¡¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥óÍî²¼»ö·ï°Ê¹ß¡¢Ë¡À°È÷¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢100g°Ê¾å¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡ÖÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢¡Öµ»Å¬¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î¤Ê¤¤¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÅÇÈË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èô¤Ð¤»¤ë¾ì½ê¤â¸·¤·¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø±à¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¾òÎã¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤¦¤Ã¤«¤êÂ¾¿Í¤Î²È¤ò»£¤Ã¤¿¤é¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢Íî¤Á¤Æ¿Í¤Ë¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤é¿Æ¤ËÂ»³²Çå½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¤éÂç¾æÉ×¤«¡×¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤é¡¢100gÌ¤Ëþ¤Î¡Ö¥È¥¤¥É¥í¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¼¼ÆâÀìÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¡×¤¬°Â¿´¤À¤í¤¦¡£
º£¤Ï¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í·¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¿Æ¤¬¥ë¡¼¥ë¤òÇÄ°®¤·¤¤ì¤ó¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¡Ö¥À¥á¡ª¡×¤È¶Ø»ß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¤«¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Ê¡£
¢£²ÈÂ²¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌÈµöÊÖÇ¼
¡Ö·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢10ºÐ¤Ç¶õ¼êÆ»¾ì¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤Ï¤äÈ¾À¤µª¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¾¯ÎÓ»û·ýË¡¤ä½ÀÆ»¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆü¡¹ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥·¤â¡¢60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Ã¯¤·¤â¡ÖÏ·¤¤¡×¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÎð¤Ï±¿Å¾¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¶¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Î¥¥ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ê¡£
·Ù»ëÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤Î»à½ý¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ø¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¤Î¡ÖÃ±ÆÈ»ö¸Î¡×¤¬È¾¿ô¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎµÕÁö¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
2019Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ÃÓÂÞ¤ÇÅö»þ87ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¡¢¿Æ»Ò2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¶Øîþ5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡£¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÉþÌòÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤ò·ºÌ³½ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤âÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¢£¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤¬ÂçÀÚ
¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Æ¤â¤¤¤Ä¤«Âç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÔ¿´¤È°ã¤¤¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¼Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÂ±¡¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤â¹Ô¤±¤ó¡¢¤½¤ì¤â¸½¼Â¤ä¡£À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂçÀª¤ª¤ë¤ó¤ä¤Ê¡£
¤½¤ó¤Ê¹âÎð¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦´í¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±¿Å¾¤ä¤á¤Æ¡ª¡×¤È°ìÊýÅª¤ËÌÈµöÊÖÇ¼¤òÇ÷¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ê¤â¤ó¤ä¡£¸À¤ï¤ì¤¿Åö¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤â½ý¤Ä¤¯¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤È⁉¡×¤È°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Ë¤â¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÌÈµö¤Ï»ñ³Ê¡£·Ù»¡¤Ç¤µ¤¨¶¯À©Åª¤ËÊÖÇ¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ó¤Î¤ä¡£
ÌÈµöÊÖÇ¼¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ÇÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤ä¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð70ºÐÁ°¸å¤«¤éÌÈµöÊÖÇ¼¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¡Öº£¸å¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â½ÅÍ×¤ä¡£
¢£¡Ö±¿Å¾·ÐÎò¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÆÃÅµ¤¬
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö±¿Å¾·ÐÎò¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÌÈµöÊÖÇ¼¸å5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸øÅª¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿ÄÂ³ä°ú¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇÛÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¡¼¹ØÆþÊä½õ¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£
¹ñ¤âÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÌÈµö¹¹¿·»þ¤Ë¡Ö¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¡×¤òµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤ÎÁêÃÌ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö¡ô8080¡×¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÌµÎÁ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤ó¤ä¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÏÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÊ¿µ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²á¿®¤Çµ¯¤³¤ë¡£¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤½¤Î²á¿®¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¡£¤µ¤é¤Ë°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬Âç¤¤Ê¸å²ù¤ò¾·¤¯¡£
¥ï¥·¤Ï·º»ö¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤Î½Å¤µ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤È¤ë¤Ä¤â¤ê¤ä¡£¤â¤·¡¢¿È¶á¤Ë±¿Å¾¤¬¿´ÇÛ¤Ê¹âÎð¼Ô¤¬¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤«Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Î¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤ä¤È»×¤¦¤ó¤ä¡£
¡¦º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·Ëº¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë
¡¦Êâ¹Ô¼Ô¤ä¾ã³²Êª¡¢Â¾¤Î¼Ö¤ËÃí°Õ¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¦¥«¡¼¥Ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¦¼Ö¸ËÆþ¤ì¤Î¤È¤¡¢Ê½¤äÊÉ¤ò¤³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿
¡¦¿®¹æ¤äÉ¸¼±¤òÌµ»ë¤·¤ÆÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¦±¦º¸ÀÞ»þ¤Ë¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤äÂÐ¸þ¼Ö¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¸«Íî¤È¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤Ê¤É
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ï¡Ö´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥·¥Ë¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬´í¸±¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯7·î15Æü¡Ë
----------
½©»³ Çî¹¯¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤í¤ä¤¹¡Ë
ÄÌ¾Î¡Ö¥ê¡¼¥¼¥ó¥È·º»ö¡×¡£¸µ¡¦ÆÁÅç¸©·ÙÁÜººÂè°ì²Ý·ÙÉô
1979Ç¯ÆÁÅç¸©·ÙÇÒÌ¿¡£1984Ç¯¡¢23ºÐ¤Ç·º»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¶§°ÈÈºá¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÎÁÜººÂè°ì²Ý¤È½ê³í·º»ö²Ý¤òÃæ¿´¤Ë31Ç¯´Ö·º»ö¤È¤·¤ÆÁÜºº¤òÃ´Åö¡£¡Ö¤ª¤¤¡¢¾®ÃÓ¡ª¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê»¦¿Í»ØÌ¾¼êÇÛ»ö·ï¤ËÄ¹¤é¤¯·È¤ï¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¿ÍÀ¸42Ç¯¡¢2021Ç¯3·î¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢¸½ºß¤ÏÈÈºá¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤äYouTubeÇÛ¿®¡¢¹Ö±é²ñ³èÆ°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥ê¡¼¥¼¥ó¥È·º»ö¡×¡£¸µ¡¦ÆÁÅç¸©·ÙÁÜººÂè°ì²Ý·ÙÉô ½©»³ Çî¹¯¡Ë