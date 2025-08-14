『地獄先生ぬ〜べ〜』ゆきめのキス演出は脚本会議で議論 作者2人の「意見が割れてしまい…（笑）」
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の第7話「季節はずれの雪女」が13日深夜、テレビ朝日系で放送された。人気キャラ・ゆきめが初登場し、ぬ〜べ〜とキスするシーンがあったが、作品公式Xではこの演出の裏側を説明した。
【画像】ゆきめ＆ぬ〜べ〜濃厚キス！話題の『地獄先生ぬ〜べ〜』原作＆原画シーン
第7話は、季節外れの雪が降る童守町。広たちは異常気象を怪しむが、鵺野はどこか浮かれ気味だった。降り積もる雪とともに、鵺野の前に現れたのは一人の美しい少女・ゆきめ。
彼女は5年前に交わした約束を果たしにやってきたのだという。喜びの再会に見えたが、ゆきめの様子が一変する…というストーリー。
ラストにゆきめが、ぬ〜べ〜にキスをするシーンがあり、突然のキスにぬ〜べ〜は固まってしまう演出があった。このシーンに作品公式Xは「このシーン、最後の『ぬ〜べ〜が凍ってる!!』という絵に描かれていない状況が『物理的に凍ってる』のか『ショックのあまり固まっている比喩』なのか、脚本会議で議論になりまして…両先生に聞いたら、なんと意見が割れてしまい…（笑） 結局どちらの意見が採用になったのかは、ご想像にお任せします」と伝えた。
『地獄先生ぬ〜べ〜』（原作：真倉翔 作画：岡野剛）は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。キャストは主人公・鵺野鳴介（ぬ〜べ〜）役は前作に続き置鮎龍太郎が担当し、アニメーション制作はスタジオKAIが手掛ける。
