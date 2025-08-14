HIKAKIN、19年のYouTube人生で「歴史に刻まれる日になる」 1ヶ月前からカウントダウンの動画アップ予告に予想相次ぐ
YouTuberのHIKAKINが13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。14日に自身のYouTube人生の歴史に刻まれるほどの“ある動画”をアップすると告知した。
【動画】HIKAKIN、19年のYouTube人生で「歴史に刻まれる日になる」動画アップ予告
HIKAKINは「実はこのHikakinTVで、30日も前からカウントダウンをしていました。 チャンネルのヘッダー、コミュニティ投稿 、チャンネルアイコンまで、30から数字が減っていっていました。それがいよいよあす0になります。数字が0となる2025年8月14日木曜日19時に、ここHikakinTVで、とある動画を公開します。今回たくさんの人に 届いて欲しいという思いを込めて30日前からカウントダウンを始めました」と呼びかけた。
続けて「それもあってか、コメント欄だけでなくDMや実際にお会いした方々からもご心配の声などをいただいたりと、お騒がせしてしまって申し訳ありません。僕は2006年にYouTubeを始めて、気づけばもう19年。YouTubeは自分の行きざやこれまで歩んできた軌跡が残っていく場所だと思っています。そう考えると明日は僕のYouTube人生の歴史に刻まれる日になると思います」と語っていった。
その上で「これまでYouTubeをやってきて、いろいろなことがありましたが明日は僕にとって間違いなく特別な日になるでしょう。ちなみにカウントダウンのコメント欄でいろんな推測が出ていたんですが、僕の見る限りでは完璧に当たってるものとか、完全一致してるものは正直見当たりませんでした。僕のYouTubeに残る、その瞬間をファンの皆さんと一緒に迎えられたらうれしく思います」と締めくくっていた。
コメント欄では、さまざまな予想が飛び交っている。
