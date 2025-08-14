SNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」を率いる超無課金こと石田拳智氏（28）が11日から開催中の徳島・阿波踊りの会場でプロデュース塩焼きそば屋台を出店し、自身のほか「イズニート」所属の人気TikTokライバー夢幻らも店に立つなどして盛り上げ、現地のファンやSNSを沸かせている。

店舗は徳島駅前の元町おどり広場付近に12日から出店。スパイス香るごだわりの塩焼きそばのほか、ビールなどの飲み物や、ライバーの絵が描かれた限定タオルやうちわなどオリジナルグッズなども販売している。

人気ライバーが直接接客するとあり、店舗には初日から行列ができるなど大盛況に。味もオリジナルで「めちゃくちゃおいしい」と好評の声が相次ぎ、地方からコアなファンも駆けつけるなど、今回の注目スポットのひとつとなっている。

石田氏は「徳島のお祭りでこんなに多くの方に来てもらえるとは想像以上。地元の方にも観光客の方にも楽しんでもらえてうれしい」と話した。やきそばは1日400食以上を販売し、初日、2日目は完売となった。

イベントは15日まで開催予定で、塩焼きそば屋台も最終日まで午後4時半〜同10時まで営業予定という。SNSでも反響はあり「無課金さんの焼きそばおいしかった！」「今晩は阿波踊り見に行って、夢幻さん、ぜろわんさんの屋台の焼きそば買ってこよう」といった投稿も見られた。