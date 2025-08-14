天皇杯準々決勝のキックオフ時間、試合会場が決定
日本サッカー協会(JFA)は14日、第105回天皇杯準々決勝のキックオフ時間や試合会場が決定したことを発表した。
13日には4回戦最後のカードで東京ヴェルディと名古屋グランパスが対戦し、名古屋が勝利。これによりサンフレッチェ広島が名古屋と対戦することになった。
準々決勝4試合はいずれも今月27日に開催される。FC町田ゼルビア対鹿島アントラーズは町田GIONスタジアムで、名古屋対広島は豊田スタジアムでそれぞれ午後6時半からキックオフ。FC東京対浦和レッズが埼玉スタジアム2002で、SC相模原対ヴィッセル神戸がレモンガススタジアム平塚で、それぞれ午後7時から行われる。
【準々決勝】
8月27日(水)
町田 18:30 鹿島 [Gスタ]
名古屋 18:30 広島 [豊田S]
FC東京 19:00 浦和 [埼玉]
相模原 19:00 神戸 [レモンS]
