女子ゴルフのNEC軽井沢72は15日から3日間、長野・軽井沢72ゴルフ北Cで開催され、ツアー3勝の河本結（26＝RICOH）が2週連続優勝と大会連覇の同時達成の快挙に挑む。

先週の北海道meijiカップはトップと4打差の8位で出た最終日に追い上げ、1打差で迎えた15番でショットインイーグルを決めて混戦を抜け出し今季初優勝を飾った。

週明けに関係者、友人らにケーキでお祝いをしてもらったが、本人の中ではもう終わったこと。「優勝したことも日曜日過ぎたら過去。何とも思っていない」と淡々と話した。

先週はスイングに違和感を抱えながら勝ち切った。「不思議な優勝」とも話していたが、今週に入って2日間みっちりトレーニングを積んで「体の動きのズレを直した」。おかげでスイングのバランスが良くなった。

1年前のこの大会は、3打差の単独首位で出た最終日に73と苦しみながら1打差で逃げ切り、5年ぶりの復活優勝を飾った。

「コースの相性は良いと思う。今週はグリーンが軟らかいので、ピンにどんどん打っていくショット力が必要」。今年も攻撃的なゴルフで連覇を目指す。

2週連続優勝と大会連覇を同時に達成すれば13年ニトリ・レディースのアン・ソンジュ、17年日本女子オープンの畑岡奈紗、19年ニチレイ・レディースの鈴木愛に続くツアー施行後、史上4人目の偉業となる。

河本は「なかなかできる経験じゃないので楽しみ」と意気込んだ。