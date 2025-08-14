FIBA3x3ユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP3…男子日本代表が準優勝、初の表彰台に

8月13日、中国・邯鄲で開催されている「FIBA 3×3 ユース・ネーションズリーグ 2025 アジア」で3x3U23男子日本代表がSTOP3準優勝を達成した。

メンバーは下川拓海（SHINAGAWACC WILDCATS）、ロイ優太郎（白鷗大学）、坂本康成（筑波大学）、岩屋頼（SHINAGAWA CITY BASKETBALL）が選出された。また、堀陽稀（SHINAGAWA CITY BASKETBALL）は控えメンバーとして帯同している

予選1戦目では21－15とカザフスタン代表に勝利。次戦ではSTOP2の予選で敗れたモンゴルと対戦し、21－19と接戦を制した。決勝ではプールB1位のイランと対戦。岩屋が7得点、下川が6得点を挙げるも及ばず15－21で負けてしまい、STOP3は準優勝となった。

8月15日に行われるSTOP4では男子日本代表はプールBでイラン代表と中国代表の2チームと対戦する。同大会は8月17日まで連日行われる。

【動画】FIBAユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP3で男子日本代表が準優勝