Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を２３億９４００万円から３０億２７００万円（前期比３．５倍）へ、営業損益を１０億１０００万円の赤字から１億２５００万円の黒字（前期１０億３８００万円の赤字）へ、最終損益を９億５９００万円の赤字から１億７００万円の黒字（同８億１２００万円の赤字）へ上方修正した。



ノボ・ノルディスク との全世界を対象とする独占的技術提携・ライセンス契約に基づき、２６年１２月期に見込んでいた開発マイルストンを２５年１２月期に前倒しで達成したことから売上高が計画を上回る。また、研究開発費における試験費用や心筋細胞製造費用などが想定よりも抑えられる見込みとなったことも寄与する。



出所：MINKABU PRESS