ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、8月21日からり、爽快感あふれる「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を期間限定で発売する。

ゴンチャから登場するのは、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを組み合わせた、さわやかなデザートティー「マスカット＆マンゴー」。ちょっぴり意外な組み合わせながら、一緒に味わうことで、それぞれのフレッシュなおいしさが引き立つ。

ベースは、すっきりとした味わいがフルーツと相性の良い「阿里山ウーロンティー」を使用。マスカットの甘みを閉じ込めたソースとゼリーに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせ、さわやかさとフルーツの存在感が際立つ1杯に仕上げた。

ラインアップは、フルーツとお茶のハーモニーをストレートに楽しむティーエードと、シャリッと食感がリッチなジェラッティーの2種類。まだまだ暑さが続くこの季節、「マスカット＆マンゴー」でリフレッシュしてみては。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける。



「マスカット＆マンゴー ティーエード」

「マスカット＆マンゴー ティーエード」は、みずみずしいマスカットと芳醇なマンゴーを一度に味わう、爽快感あふれるフルーツティー。すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーに、マスカット果汁を使ったソースとゼリー、ダイス状にカットしたほどける食感のマンゴー果肉を合わせた。フルーツとお茶のさわやかなハーモニーが、夏にぴったりの1杯となっている。



「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」

「マスカット＆マンゴー ジェラッティー」は、すっきりとした風味の阿里山ウーロンティーをベースに、マスカットの甘みを凝縮したソースとゼリー、芳醇でほどける食感のマンゴー果肉を合わせたフローズンドリンク。シャリッと冷たい口あたりとジューシーな果実感は、夏のご褒美にもおすすめ。ひと口ごとに広がる、さわやかな味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

マスカット＆マンゴー ティーエード（ICED／M）：690円

マスカット＆マンゴー ジェラッティー（FROZEN／M）：720円

（すべて税込）

［発売日］8月21日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp